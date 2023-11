Feller brez napake, Slovenca zmrznila v Ötzijevi deželi

Avstrijec Manuel Feller vodi po prvi vožnji slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Gurglu v Avstriji. Francoz Clement Noel na drugem mestu zaostaja 94 stotink sekunde, zaostanek domačina iz dežele Ötzija na Tirolskem Fabia Gstreina na tretjem mestu znaša 99 stotink sekunde.

Nastopila sta tudi oba slovenska slalomista Štefan Hadalin in Tijan Marovt, ki pa sta uvodno tekmo moške sezone začela s slabim startnim izhodiščem. Hadalin in Marovt sta uspešno odpeljala prvo vožnjo od cilja do starta, vendar pa se v zahtevnih razmerah na že zdelani progi nista uvrstila v finale. Hadalin je nastopil s startno številko 49 ter z velikim zaostankom 4,88 sekunde na 41. mestu zaostal za najboljšo trideseterico.

Marovt, ki je startal kot 51., je bil več kot sekundo hitrejši od reprezentančnega kolega, vendar pa je bila njegova vožnja še vedno tri desetinke sekunde oddaljena od še enega nastopa. Zaostanek Marovta je na 34. mestu znašal 3,74 sekunde. Avstrijec Simon Rueland si je kot 30. finalno vstopnico zagotovil z zaostankom 3,41 sekunde.

Po treh odpovedih gre za prvo moško tekmovalno preizkušnjo v sezoni 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Gurgl v Avstriji prvič gosti tekmovanje na najvišji tekmovalni ravni. Oba moška smuka v Zermatt-Cervinii sta odpadla zaradi močnega vetra in sneženja. Moški veleslalom v Söldnu pa je odpihnil premočan veter.

Po Gurglu se bo sezona za moške nadaljevala v začetku decembra s smukoma in superveleslalomom v Beaver Creeku v ZDA. Moške preizkušnje v tehničnih disciplinah se bodo nadaljevale 9. in 10. decembra z veleslalomom in slalomom v Val d'Iseru v Franciji.