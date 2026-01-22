  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Feuz: Če Odermatt pokaže, kaj zmore, nihče nima možnosti na Streifu

    Pred znamenitim pokalom Hahnenkamm je Beat Feuz, ki se lahko pohvali s tremi zlatimi gamsi, spregovoril o vodilnem smukaču zime, Marcu Odermattu.
    Leta 2022 je na smuku v Kitzbühelu zmago slavil Beat Feuz, drugi je bil Marco Odermatt. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Galerija
    Leta 2022 je na smuku v Kitzbühelu zmago slavil Beat Feuz, drugi je bil Marco Odermatt. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Tim Erman
    22. 1. 2026 | 09:19
    22. 1. 2026 | 09:27
    A+A-

    Smučarska karavana se je po koncu znamenitega tekmovanja v Wengnu že preselila v Kitzbühel, kjer so ta konec tedna na sporedu tekme za pokal Hahnenkamm. Prva preizkušnja za tekmovalce bo jutrišnji superveleslalom, a osrednji dogodek bo na vrsti v soboto, ko se bodo smukači spustili po zloglasni progi Streif.

    Prvi favorit za smukaško zmago je Švicar Marco Odermatt, ki je trenutno vodilni v razvrstitvi kraljevske discipline. Toda najboljši rezultat 28-letnika na smuku v Kitzbühelu je drugo mesto v letih 2022 in 2024. Lani je sicer zmagal na tekmi superveleslaloma, a se v smuku ni najbolje znašel in je tekmo končal na šestem mestu, tik za najboljšim Slovencem Miho Hrobatom.

    Pred tokratnimi preizkušnjami se je oglasil tudi sloviti Švicar Beat Feuz, ki je v prestižnem Kitzbühelu trikrat dvignil zlatega gamsa. »Kitzbühel je največja dirka, je središče pozornosti: številni gledalci, zabave na levi in desni, elegantne dame, zvezdniki vsepovsod. Seveda je tu še sama proga. Prvih 30 sekund je med najtežjimi v svetovnem pokalu, zadnjih 20 pa je še težjih,« je za švicarski medij Watson povedal Feuz.

    Dobitnik zlate olimpijske kolajne leta 2022 je nekdanjemu reprezentančnemu kolegu svetoval, naj »pokaže, kaj zmore«. »Nič več in nič manj,« je bil jasen Švicar. »Če bo izkoristil svoj potencial, nihče ne bo imel možnosti.« Odermatt je zadnja štiri leta osvojil veliki kristalni globus in je trenutno vodilni v skupni razvrstitvi v treh disciplinah. Feuz meni, da se »Odi« zaveda svojih uspehov. »To, da ve, da je trenutno najhitrejši. In da ve, kaj potrebuje za učinkovitost na vsaki progi. Konec koncev je um zelo pomemben del uspeha,« je dejal Feuz.

    image_alt
    Miha Hrobat napovedal boljše čase, Italija ima novega junaka

    Kot favorita na sobotni preizkušnji vidi tudi Franja von Allmena in Vincenta Kriechmayrja. »Franjo von Allmen je v Wengnu pokazal, da ima hiter zavoj, verjetno je prav tako hiter kot Odi, če mu bo šlo brez napak. Franjo je le nekoliko bolj nedosleden. V ospredju vidim tudi Vincenta Kriechmayrja. Potem pa so tu še drugi Švicarji, kot sta Alexis Monney ali Stefan Rogentin, ki bi lahko bili hitrejši. Toda takrat je potreben zelo dober dan,« je o kandidatih za zmago ugibal Feuz.

    Začetek jutrišnjega superveleslaloma je ob 11.30.

    alpsko smučanjeKitzbühelBeat FeuzsmukMarco OdermattStreifWengenMiha HrobatVincent Kriechmayr

