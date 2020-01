Feuzu tretja smukaška zmaga v Wengnu, Slovenci brez točk

Švicar Beat Feuz na zmagovalnih stopničkah skupaj s svojo ekipo. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Slovenci se niso uvrstili med dobitnike točk. Martin Čater je v cilj prišel kot 24. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Švicarje zmagovalec smuka za 90. pokal Lauberhorn. Pod gorami Eiger, Mönch in Jungfrau je bil za 29 stotink hitrejši od Italijana, na tretjem mestu pa je Nemeczaostal 31 stotink sekunde. Slovencev ni bilo med dobitniki točk.Za Feuza, domačina iz Schangnaua v kantonu Bern, je bila to jubilejna deseta zmaga za svetovni pokal v smuku, skupaj pa 13. Na stopničkah pa je 32-letnik stal že 44. Glavno razliko je Feuz v primerjavi s Parisom napravil v zavoju Brüggli, prednost pred glavnim konkurentom v smukaški razvrstitvi pa je nato v drsalnih delih brez težav zadržal.Z zmago je Švicar prevzel tudi vodstvo v smukaškem seštevku svetovnega pokala, kjer ima po petih smukih 16 točk prednosti pred tudi v današnjem smuku najbližjim tekmecem Parisom. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb.ima po 20 tekmah za svetovni pokal še naprej dve točki prednosti predSlovenci se niso uvrstili med dobitnike točk.je v cilj s številko 32 na hrbtu prišel kot 24., na koncu pa je bil najboljši od slovenskih smukačev na 34. mestu. Na 36. mestu je bil(+2,19),inpa sta smuk za 90. pokal Lauberhorn končala na 43. oziroma 46. mestu.Zaradi močnega sneženja v noči na soboto so morali organizatorji smuk za 90. pokal Lauberhorn skrajšati. Tekmo so začeli z mesta, kjer so v petek začeli alpsko kombinacijo, ki jo je dobil AvstrijecV nedeljo bo v Wengnu še slalomska preizkušnja. Prva vožnja bo na sporedu ob 10.15, druga pa ob 13.15.