Zimski športi

Finci predstavili naslednika slovenskega trenerja Igorja Medveda

»Suomiji« so ob imenovanju novega selektorja v smučarskih skokih napovedali tudi širše spremembe v organizaciji in načinu dela.
Antti Aalto je Finski po sušnih dvanajstih letih spet priskakal stopničke v svetovnem pokalu. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Antti Aalto je Finski po sušnih dvanajstih letih spet priskakal stopničke v svetovnem pokalu. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Miha Šimnovec
13. 4. 2026 | 22:08
13. 4. 2026 | 22:23
2:22
V finski smučarski zvezi so naredili velik korak k preoblikovanju svojega sistema smučarskih skokov. Le nekaj tednov po odmevni prekinitvi sodelovanja s slovenskim glavnim trenerjem Igorjem Medvedom so predstavili njegovega naslednika ter napovedali širše spremembe v organizaciji in načinu dela.

image_alt
Nekdanji šampion se je zavzel za slovenskega trenerja: Ne bi ga preveč obsojal

Novi glavni trener »Suomijev« je postal nekdanji skakalec Lauri Hakola, ki bo ta položaj prevzel z razširjenimi pristojnostmi. Ta 46-letni trener ne bo vodil zgolj moške ekipe, temveč tudi žensko reprezentanco, kar je precejšnja sprememba v dosedanji strukturi vodenja.

Ob imenovanju je Hakola izpostavil optimizem glede prihodnosti finskih skokov: poudaril je, da reprezentanca razpolaga s kakovostno skupino tekmovalcev in strokovnim zaledjem, ključ do uspeha pa vidi v tesnem sodelovanju in učinkoviti izrabi razpoložljivih virov.

Lasse Moilanen in Ossi-Pekka Valta ostajata v finskem trenerskem štabu. FOTO: Matej Družnik/Delo
Lasse Moilanen in Ossi-Pekka Valta ostajata v finskem trenerskem štabu. FOTO: Matej Družnik/Delo

Predstavili tudi novo trenažno strategijo

Sočasno z menjavo na čelu strokovnega štaba so na zvezi predstavili tudi novo trenažno strategijo. Po novem bodo moški in ženske trenirali skupaj, kar naj bi spodbudilo izmenjavo znanja, dvignilo raven konkurence in okrepilo ekipni duh. V vlogi trenerjev ostajata Lasse Moilanen in Ossi-Pekka Valta, ki jima je zveza pogodbi podaljšala za dodatni dve leti. Novi obraz pa je Jouni Kaitainen, ki bo kot vodja za opremo skrbel tako za smučarske skakalce kot tudi za nordijske kombinatorce.

Spremembe v finskem taboru so neposredna posledica dogodkov na letošnjih olimpijskih igrah, na katerih je Igor Medved povzročil incident zaradi težav z alkoholom. Po temeljiti analizi dogajanja so se odgovorni v začetku marca odločili, da z njim ne bodo podaljšali pogodbe.

Z novim vodstvom in prenovljenim pristopom na Finskem očitno začenjajo novo poglavje, v katerem želijo znova postati bolj konkurenčna sila v svetovnem vrhu smučarskih skokov.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Jurijem Tepešem

Znoj je tekel v potokih in obrodil sadove, ne bo pa pozabil pikrih komentarjev

Glavni trener slovenske ženske skakalne vrste Jurij Tepeš o minuli zimi, vodenju Nike Prevc, finalu v Planici, slovesih Staneta Baloha in očeta Mirana.
Miha Šimnovec 7. 4. 2026 | 19:33
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Pokleknil je pred njo, ona pa mu je rekla: Da!

Minulo sezono za svetovni pokal je finski smučarski skakalec opisal kot čustveno vožnjo z vlakcem smrti.
Miha Šimnovec 11. 4. 2026 | 15:39
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Olimpijski prvak iz leta 1976 o dopingu v NDR, Stasiju in Prevčevi vitkosti

Eden od najboljših smučarskih skakalcev v sedemdesetih letih Hans-Georg Aschenbach: Nismo vedeli, kaj nam dajejo. Govorili so o vitaminskih koktajlih ...
Miha Šimnovec 5. 4. 2026 | 17:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju s Sandrom Pertilejem

Pertile: Ocenjujem, da je pri Prevcih pomembno vlogo odigrala družina

Sandro Pertile, vodja skakalnih tekmovanj za svetovni pokal pri FIS, o olimpijski sezoni 2025/26, podvigih Domna in Nike Prevc, finalu v Planici ...
Miha Šimnovec 4. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nemci so se odločili glede trenerja; Geiger: To bo dobra zgodba

Avstrijski skakalni trener Stefan Horngacher, ki je od aprila 2019 vodil Nemce, naj bi se po nekaterih govoricah vrnil na Poljsko.
Miha Šimnovec 1. 4. 2026 | 23:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Gorazdom Pogorelčnikom

Med Nikinim poletom je stopil korak nazaj, o pogodbah s Hrgoto in Tepešem pa ...

Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za smučarske skoke pri SZS, o uspehih, pogajanjih s pokrovitelji ter glavnima trenerjema Robertom Hrgoto in Jurijem Tepešem.
Miha Šimnovec 30. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Portret Nike Prevc

Z odličnimi družinskimi vz(g)orniki do svetovnega vrha

Čeprav olimpijska podprvakinja Nika Prevc prihaja iz ene od najbolj prepoznavnih športnih družin v državi, jo ta dediščina ne teži, temveč očitno bogati.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Domen Prevc se je pošalil na svoj račun glede pobeglih smuči

Drevi moška olimpijska tekma na srednji skakalnici v Predazzu, na kateri bodo odločale malenkosti. Med favoriti tudi slovenska asa Domen Prevc in Anže Lanišek.
Miha Šimnovec 9. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
13. 4. 2026 | 11:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Stevanović o overjeni izjavi: Ljudje so nas postavili za sodelavce Janši

Napovedal je, da bo stranka Resni.ca podprla tistega mandatarskega kandidata, ki bo prvi zbral dovolj glasov in uskladil program z njimi.
13. 4. 2026 | 12:12
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

V veljavo stopa ameriška blokada iranskih pristanišč

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
13. 4. 2026 | 06:52
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni avto? Zdaj je pravi čas!

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Intervju

Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Bruno Glaser

Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Finci predstavili naslednika slovenskega trenerja Igorja Medveda

»Suomiji« so ob imenovanju novega selektorja v smučarskih skokih napovedali tudi širše spremembe v organizaciji in načinu dela.
Miha Šimnovec 13. 4. 2026 | 22:08
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
JADRANJE

Narod, ki zna leteti – a še vedno ne zna jadrati

Jadralska zveza Slovenije je podelila nagrade najboljšim jadralcem, jadralskim klubom in zaslužnim za sistemsko podporo temu športu, in ob tem so se odprla številna vprašanja, ki so kazala na neizkoriščen potencial tega lepega in najbolj zelenega športa.
Petra Kovič 13. 4. 2026 | 21:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Volitve na Madžarskem

Novica Mihajlović: Magyar ima proste roke, da počisti z Orbanom (VIDEO)

O volitvah na Madžarskem se je Rok Tamše pogovarjal z Delovim novinarjem Novico Mihajlovićem.
13. 4. 2026 | 20:43
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Konec Orbánove dobe

Magyarjevo zmagoslavje veliko olajšanje za Bruselj

Po dolgoletni politiki blokad je pričakovati, da bo prihodnja madžarska vlada konstruktivni partner znotraj Evropske unije.
Peter Žerjavič 13. 4. 2026 | 19:27
Preberite več
Novice  |  Svet
Volitve na Madžarskem

Novica Mihajlović: Magyar ima proste roke, da počisti z Orbanom (VIDEO)

O volitvah na Madžarskem se je Rok Tamše pogovarjal z Delovim novinarjem Novico Mihajlovićem.
13. 4. 2026 | 20:43
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Konec Orbánove dobe

Magyarjevo zmagoslavje veliko olajšanje za Bruselj

Po dolgoletni politiki blokad je pričakovati, da bo prihodnja madžarska vlada konstruktivni partner znotraj Evropske unije.
Peter Žerjavič 13. 4. 2026 | 19:27
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju z Larsom Sudmannom

BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
NAMIG

Hrvaška brez gneče? Obstaja pot, ki razkrije njeno pravo srce

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 09:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več

