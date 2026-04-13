Finci predstavili naslednika slovenskega trenerja Igorja Medveda

V finski smučarski zvezi so naredili velik korak k preoblikovanju svojega sistema smučarskih skokov. Le nekaj tednov po odmevni prekinitvi sodelovanja s slovenskim glavnim trenerjem Igorjem Medvedom so predstavili njegovega naslednika ter napovedali širše spremembe v organizaciji in načinu dela.

Novi glavni trener »Suomijev« je postal nekdanji skakalec Lauri Hakola, ki bo ta položaj prevzel z razširjenimi pristojnostmi. Ta 46-letni trener ne bo vodil zgolj moške ekipe, temveč tudi žensko reprezentanco, kar je precejšnja sprememba v dosedanji strukturi vodenja.

Ob imenovanju je Hakola izpostavil optimizem glede prihodnosti finskih skokov: poudaril je, da reprezentanca razpolaga s kakovostno skupino tekmovalcev in strokovnim zaledjem, ključ do uspeha pa vidi v tesnem sodelovanju in učinkoviti izrabi razpoložljivih virov.

Lasse Moilanen in Ossi-Pekka Valta ostajata v finskem trenerskem štabu. FOTO: Matej Družnik/Delo

Predstavili tudi novo trenažno strategijo

Sočasno z menjavo na čelu strokovnega štaba so na zvezi predstavili tudi novo trenažno strategijo. Po novem bodo moški in ženske trenirali skupaj, kar naj bi spodbudilo izmenjavo znanja, dvignilo raven konkurence in okrepilo ekipni duh. V vlogi trenerjev ostajata Lasse Moilanen in Ossi-Pekka Valta, ki jima je zveza pogodbi podaljšala za dodatni dve leti. Novi obraz pa je Jouni Kaitainen, ki bo kot vodja za opremo skrbel tako za smučarske skakalce kot tudi za nordijske kombinatorce.

Spremembe v finskem taboru so neposredna posledica dogodkov na letošnjih olimpijskih igrah, na katerih je Igor Medved povzročil incident zaradi težav z alkoholom. Po temeljiti analizi dogajanja so se odgovorni v začetku marca odločili, da z njim ne bodo podaljšali pogodbe.

Z novim vodstvom in prenovljenim pristopom na Finskem očitno začenjajo novo poglavje, v katerem želijo znova postati bolj konkurenčna sila v svetovnem vrhu smučarskih skokov.