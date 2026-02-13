Finska skakalca spregovorila o odhodu slovenskega trenerja

Po nenadnem odhodu glavnega trenerja finske reprezentance v smučarskih skokih Igorja Medveda, ki je moral zaradi škandala, povezanega s čezmernim uživanjem alkohola nemudoma zapustiti prizorišče zimskih olimpijskih iger v Predazzu, sta o tem dogodku spregovorila tudi finska reprezentanta Niko Kytösaho in Antti Aalto. Za norveško televizijo NRK sta priznala, da je incident vplival na ekipo, vendar sta poudarila, da ostajajo v ekipi osredotočeni na preostale preizkušnje na veliki skakalnici.

»Seveda je to vplivalo na nas. Tako pač je. O tem smo imeli več sestankov, kako bomo obravnavali zadevo,« je povedal Kytösaho. Novica ga je presenetila. »Nisem pričakoval tega. Toda poskušamo se osredotočiti na šport in prepustiti drugim, da uredijo in rešijo položaj.«

Nekoliko bolj zadržan je bil Aalto. »Temu ne posvečamo preveč pozornosti, osredotočamo se na skakanje. Precej jasno je, kaj moramo narediti na skakalnici,« je dejal 30-letni Finec.

Trenerske naloge v finski reprezentanci je ob podpori trenerja ženske ekipe Ossi-Pekke Valte in športnega direktorja Petterija Kukkonena začasno prevzel Lasse Moilanen. FOTO: Matej Družnik/Delo

Po Medvedovem odhodu je vodenje treningov ob podpori trenerja ženske ekipe Ossi-Pekke Valte in športnega direktorja Pettra Kukkonena začasno prevzel Lasse Moilanen. »Zdaj za nas skrbi pomočnik trenerja in delamo enako kot prej. Toda našega glavnega trenerja ni tukaj,« je še pristavil Kytösaho.

V finskem taboru, v katerem so odpovedali načrtovano novinarsko konferenco, poskušajo ohraniti tekmovalni ritem in stabilnost kljub pretresu v strokovnem štabu. Kako bo sprememba vplivala na njihove nastope v nadaljevanju olimpijskih iger, bodo pokazale prihajajoče tekme.