  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Finski as preprečil čudež Kraljev, navijači Caroline zaploskali tudi Kopitarju

    Hokejisti kluba Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom na čelu v NHL šele po podaljšku izgubili proti Orkanom.
    Finski zvezdnik Sebastian Aho je zabil zmagoviti gol za Carolino. FOTO: James Guillory/Connect
    Galerija
    Finski zvezdnik Sebastian Aho je zabil zmagoviti gol za Carolino. FOTO: James Guillory/Connect
    Miha Šimnovec
    2. 2. 2026 | 00:30
    1:40
    A+A-

    Hokejisti moštva Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu dan po zmagi v podaljšku nad Philadelphio Flyers (3:2) v NHL z enakim izidom v gosteh izgubili proti igralcem Caroline Hurricanes. Dolgo je kazalo na zanesljivo zmago Orkanov, ki so bili vso tekmo veliko boljši od Kraljev.

    Gostitelje je v sedmi minuti v vodstvo popeljal Kanadčan Jordan Staal, na 2:0 pa je v 53. minuti povišal Aleksandr Nikišin. Pičlih 24 sekund pozneje je rezultat znižal Finec Samuel Helenius, dobre tri minute pred koncem pa je dvorano utišal Kanadčan Quinton Byfield, ki je izenačil na 2:2. Ker se nato izid ni več spremenil, je sledil podaljšek, v katerem so hokejisti Caroline vendarle potrdili premoč (razmerje v strelih 34:13).

    Anže Kopitar (s številko 11) je odigral drugo zaporedno tekmo po poškodbi. FOTO: James Guillory/Reuters
    Anže Kopitar (s številko 11) je odigral drugo zaporedno tekmo po poškodbi. FOTO: James Guillory/Reuters

    Zmagoviti gol za domačo ekipo je po poldrugi minuti dodatne igre z natančno merjenim strelom zabil finski zvezdnik Sebastian Aho, ki je tako poskrbel, da sta obe točki ostali doma. Kopitar je na ledu prebil dobrih 17 minut, njegova strelska statistika pa je ostala prazna. A si je 38-letni Hrušičan po dvoboju prislužil aplavz domačih navijačev, saj je bila to po vsej verjetnosti njegova zadnja tekma v Raleighu.

     

     

      

       

     

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Marsikaj se je naučil od svojega brata Petra, nekaj tudi v operi

    Domen Prevc je bil tudi v Willingenu, generalki za olimpijske igre v Italiji, razred zase. Obakrat na zmagovalnem odru tudi njegova sestra Nika Prevc.
    Miha Šimnovec 1. 2. 2026 | 22:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Norveški zvezdnik po podvigu v solzah ošvrknil avstrijske prireditelje

    Na znamenitem nočnem slalomu za svetovni pokal v Schladmingu je Henrik Kristoffersen nadvse čustveno proslavil zmago pred več kot 40.000 gledalci.
    Miha Šimnovec 28. 1. 2026 | 22:23
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Finski zvezdnik potopil Kralje

    Hokejisti moštva Anaheim Ducks so pred svojimi navijači v NHL po hudem boju strli odpor igralcev kluba Los Angeles Kings.
    18. 1. 2026 | 08:48
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Kopitar se ni dolgo veselil svojega zadetka

    Hokejisti kluba Los Angeles Kings so na domačem ledu po podaljšku klonili proti igralcem moštva Calgary Flames.
    14. 12. 2025 | 07:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Zgodba o Slovencu na Finskem je tudi zgodba o dveh povsem različnih državah

    Matic Török blesti v dresu hokeskega moštva Ilves Tampere. Za časnik Ilta Sanomat je spregovoril o razlikah med Slovenijo in Finsko.
    Miha Šimnovec 30. 11. 2025 | 22:25
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Nekdanji Kopitarjev soigralec v središču škandala

    Hokejist Arthur Kaliyev se je po hudih obtožbah njegovega nekdanjega dekleta Lauren Mochen zavil v molk.
    Miha Šimnovec 5. 11. 2025 | 16:05
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Dokumentarec Melania

    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ameriško prvo damo je Xan Brooks označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje.
    31. 1. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska zveza Slovenije

    Senzacija na volitvah, novi predsednik KZS je Andraž Vehovar

    Po odstopu od kandidature Ivana Šmona je v predsedniško tekmo vstopil srebrni olimpijec iz Atlante 1996 in premagal Pavla Marđonovića.
    Miha Hočevar 31. 1. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Bedna melodrama Logarjevega osamosvajanja

    Vsi smo videli, kako so morali Anžeta Logarja skoraj dobesedno brcniti iz stranke SDS.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    hokej na leduCarolina HurricanesAnže KopitarLos Angeles Kings

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Finski as preprečil čudež Kraljev, navijači Caroline zaploskali tudi Kopitarju

    Hokejisti kluba Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom na čelu v NHL šele po podaljšku izgubili proti Orkanom.
    Miha Šimnovec 2. 2. 2026 | 00:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Marsikaj se je naučil od svojega brata Petra, nekaj tudi v operi

    Domen Prevc je bil tudi v Willingenu, generalki za olimpijske igre v Italiji, razred zase. Obakrat na zmagovalnem odru tudi njegova sestra Nika Prevc.
    Miha Šimnovec 1. 2. 2026 | 22:50
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Aba

    Slovenski derbi v ligi Aba, Ilirija boljša od Cedevite Olimpije

    V ligi Aba sta se v Tivoliju srečala Cedevita Olimpija in Perspektiva Ilirija. Po izjemno napeti tekmi se zmage veseli Ilirija.
    1. 2. 2026 | 22:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Ukrajina

    Bruselj omahuje glede pogovorov s Putinom

    Evropskim državam še ni uspelo zagotoviti, da bi postale aktiven del mirovnega procesa.
    Peter Žerjavič 1. 2. 2026 | 20:33
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Štajerski derbi

    Spektakularno in razburljivo tudi za slovo Alberta Riere

    Štajerski derbi v 19. kolu 1. SNL brez zmagovalca. Koprčani s pol ducata golov skočili na drugo mesto. Težka zmaga Olimpije
    Gorazd Nejedly 1. 2. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Aba

    Slovenski derbi v ligi Aba, Ilirija boljša od Cedevite Olimpije

    V ligi Aba sta se v Tivoliju srečala Cedevita Olimpija in Perspektiva Ilirija. Po izjemno napeti tekmi se zmage veseli Ilirija.
    1. 2. 2026 | 22:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Ukrajina

    Bruselj omahuje glede pogovorov s Putinom

    Evropskim državam še ni uspelo zagotoviti, da bi postale aktiven del mirovnega procesa.
    Peter Žerjavič 1. 2. 2026 | 20:33
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Štajerski derbi

    Spektakularno in razburljivo tudi za slovo Alberta Riere

    Štajerski derbi v 19. kolu 1. SNL brez zmagovalca. Koprčani s pol ducata golov skočili na drugo mesto. Težka zmaga Olimpije
    Gorazd Nejedly 1. 2. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo