Finski as preprečil čudež Kraljev, navijači Caroline zaploskali tudi Kopitarju

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu dan po zmagi v podaljšku nad Philadelphio Flyers (3:2) v NHL z enakim izidom v gosteh izgubili proti igralcem Caroline Hurricanes. Dolgo je kazalo na zanesljivo zmago Orkanov, ki so bili vso tekmo veliko boljši od Kraljev.

Gostitelje je v sedmi minuti v vodstvo popeljal Kanadčan Jordan Staal, na 2:0 pa je v 53. minuti povišal Aleksandr Nikišin. Pičlih 24 sekund pozneje je rezultat znižal Finec Samuel Helenius, dobre tri minute pred koncem pa je dvorano utišal Kanadčan Quinton Byfield, ki je izenačil na 2:2. Ker se nato izid ni več spremenil, je sledil podaljšek, v katerem so hokejisti Caroline vendarle potrdili premoč (razmerje v strelih 34:13).

Anže Kopitar (s številko 11) je odigral drugo zaporedno tekmo po poškodbi. FOTO: James Guillory/Reuters

Zmagoviti gol za domačo ekipo je po poldrugi minuti dodatne igre z natančno merjenim strelom zabil finski zvezdnik Sebastian Aho, ki je tako poskrbel, da sta obe točki ostali doma. Kopitar je na ledu prebil dobrih 17 minut, njegova strelska statistika pa je ostala prazna. A si je 38-letni Hrušičan po dvoboju prislužil aplavz domačih navijačev, saj je bila to po vsej verjetnosti njegova zadnja tekma v Raleighu.