Finski predsednik sprejel prvake, posebno prošnjo je imel za Pirc Musarjevo

Finski hokejisti so po osvojitvi naslova svetovnih prvakov proslavljali pozno v noč, slavje pa so nadaljevali tudi v domovini. V središču pozornosti je žarel komaj 20-letni Konsta Helenius, ki je z zlatim golom v podaljšku nedeljske finalne tekme proti Švici odločil zmagovalca v Zürichu.

Že včeraj jih je v predsedniški rezidenci Mäntyniemi sprejel finski predsednik Alexander Stubb, ki se je zapletel v daljši pogovor s Heleniusom. Mladi napadalec, čigar mati Maiju je – mimogrede – po njegovem finalnem zadetku za trenutek izgubila celo zavest, je za domače medije potem navdušeno govoril o prvem možu v državi, ki je sicer znan kot velik športni navdušenec.

»Alexander je res sproščen tip. Pravzaprav je eden od nas. Človek bi skoraj pomislil, da je naš soigralec,« je v šaljivem tonu omenil Helenius in zaupal, da je po osvojitvi lovorike skupaj spal le približno eno uro. Kljub temu mu energije ni zmanjkalo niti za osrednjo slavnostno prireditev v Helsinkih, na katero je prišlo hokejiste pozdravit kar 70.000 navijačev.

Svetovne prvake je prišlo pozdravit kar 70.000 navijačev. FOTO: Jussi Nukari/AFP

Vzhajajoči hokejski zvezdnik moštva Buffalo Sabres v NHL je – mimogrede – med svojimi glasbenimi favoriti je izpostavil pevca Peteja Parkkonena in violinistko Lindo Lampenius, ki sta zastopala Finsko na nedavni evroviziji na Dunaju, na kateri sta pristala na šestem mestu.

Finski predsednik velik navijač Pogačarja

Stubb je svetovnim prvakom, ki so tradicionalno obiskali tudi svoj »čarobni izvir«, v katerem so simbolično okopali šampionski pokal, čestital za izjemen uspeh, finskemu predsedniku pa je ob včerajšnjem obisku za podvig hokejistov čestitala tudi Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije.

Stubb ji je ob tem odvrnil, da je velik navijač kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja. »Ali ga lahko pozdravite v mojem imenu?« je 58-letni Finec prosil Pirc Musarjevo. »Zagotovo ga bom. Dobro ga poznam, on je moj favorit,« mu je zagotovila slovenska predsednica.