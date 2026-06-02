Finski predsednik sprejel prvake, posebno prošnjo je imel za Pirc Musarjevo

Novopečene svetovne prvake v hokeju na ledu je po vrnitvi v domovino na osrednji prireditvi v Helsinkih pozdravilo kar 70.000 navijačev.
Mikael Granlund, Konsta Helenius, Jesse Puljujärvi in soigralci so včeraj navijačem v Helsinkih ponosno pokazali šampionski pokal. FOTO: Jussi Nukari/AFP
Mikael Granlund, Konsta Helenius, Jesse Puljujärvi in soigralci so včeraj navijačem v Helsinkih ponosno pokazali šampionski pokal. FOTO: Jussi Nukari/AFP
Miha Šimnovec
2. 6. 2026 | 12:05
2. 6. 2026 | 12:20
2:35
Finski hokejisti so po osvojitvi naslova svetovnih prvakov proslavljali pozno v noč, slavje pa so nadaljevali tudi v domovini. V središču pozornosti je žarel komaj 20-letni Konsta Helenius, ki je z zlatim golom v podaljšku nedeljske finalne tekme proti Švici odločil zmagovalca v Zürichu.

Trening večkrat zapustil v solzah, kuhinjo spremenil v morje pene

Že včeraj jih je v predsedniški rezidenci Mäntyniemi sprejel finski predsednik Alexander Stubb, ki se je zapletel v daljši pogovor s Heleniusom. Mladi napadalec, čigar mati Maiju je – mimogrede – po njegovem finalnem zadetku za trenutek izgubila celo zavest, je za domače medije potem navdušeno govoril o prvem možu v državi, ki je sicer znan kot velik športni navdušenec.

»Alexander je res sproščen tip. Pravzaprav je eden od nas. Človek bi skoraj pomislil, da je naš soigralec,« je v šaljivem tonu omenil Helenius in zaupal, da je po osvojitvi lovorike skupaj spal le približno eno uro. Kljub temu mu energije ni zmanjkalo niti za osrednjo slavnostno prireditev v Helsinkih, na katero je prišlo hokejiste pozdravit kar 70.000 navijačev.

Svetovne prvake je prišlo pozdravit kar 70.000 navijačev. FOTO: Jussi Nukari/AFP
Svetovne prvake je prišlo pozdravit kar 70.000 navijačev. FOTO: Jussi Nukari/AFP

Vzhajajoči hokejski zvezdnik moštva Buffalo Sabres v NHL je – mimogrede – med svojimi glasbenimi favoriti je izpostavil pevca Peteja Parkkonena in violinistko Lindo Lampenius, ki sta zastopala Finsko na nedavni evroviziji na Dunaju, na kateri sta pristala na šestem mestu.

Finski predsednik velik navijač Pogačarja

Stubb je svetovnim prvakom, ki so tradicionalno obiskali tudi svoj »čarobni izvir«, v katerem so simbolično okopali šampionski pokal, čestital za izjemen uspeh, finskemu predsedniku pa je ob včerajšnjem obisku za podvig hokejistov čestitala tudi Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije.

Stubb ji je ob tem odvrnil, da je velik navijač kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja. »Ali ga lahko pozdravite v mojem imenu?« je 58-letni Finec prosil Pirc Musarjevo. »Zagotovo ga bom. Dobro ga poznam, on je moj favorit,« mu je zagotovila slovenska predsednica.

Nataša Pirc Musar je bila včeraj na obisku pri finskem predsedniku Alexandru Stubbu. FOTO: Markku Ulander/Reuters
Nataša Pirc Musar je bila včeraj na obisku pri finskem predsedniku Alexandru Stubbu. FOTO: Markku Ulander/Reuters

Premium
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Trening večkrat zapustil v solzah, kuhinjo spremenil v morje pene

Mladi Konsta Helenius z zlatim golom popeljal Fince do naslova svetovnih prvakov v hokeju na ledu. Komaj 18-letni Tinus Luc Koblar do brona z Norvežani.
Miha Šimnovec 1. 6. 2026 | 16:05
Premium
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Na obzorju nova finančna eksplozija v hokeju

Nemški zvezdnik Leon Draisaitl je najbolje plačani hokejist na svetu. Svojčas je bil v vrhu te lestvice tudi slovenski as Anže Kopitar.
Miha Šimnovec 26. 5. 2026 | 07:00
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Slovenci so si na koncu zanesljivo zagotovili obstanek med elito

Naši hokejisti so v izjemno pomembnem dvoboju na svetovnem prvenstvu v Fribourgu premagali »azzurre«.
Miha Šimnovec 25. 5. 2026 | 20:10
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Ob prihodu finskega zvezdnika incident na letališču v Zürichu

Izjemno močno Finsko je na SP okrepil še Mikael Granlund, ki je februarja na OI v Milanu kot kapetan popeljal »Suomije« do brona. Za dovoljenje vprašal ženo.
Miha Šimnovec 21. 5. 2026 | 12:28
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Švedi stresli jezo na Slovence, nepozaben večer za slavljenca

Izbranci selektorja Eda Terglava so na hokejskem svetovnem prvenstvu v Fribourgu doživeli drugi visoki poraz.
Miha Šimnovec 20. 5. 2026 | 22:48
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Ali je nemški zvezdnik že poskrbel za najboljšo potezo prvenstva? (VIDEO)

Švicarski hokejisti so za uvod SP presenetili olimpijske prvake in branilce lovorike Američane, Finci so bili boljši od Nemcev, uspešni tudi Kanadčani.
Miha Šimnovec 16. 5. 2026 | 11:46
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Zgodba o Slovencu na Finskem je tudi zgodba o dveh povsem različnih državah

Matic Török blesti v dresu hokeskega moštva Ilves Tampere. Za časnik Ilta Sanomat je spregovoril o razlikah med Slovenijo in Finsko.
Miha Šimnovec 30. 11. 2025 | 22:25
Premium
Šport  |  Zimski športi
V Tampereju sprejem za prvake

Na Finskem že skoraj obsedno stanje, sprostila se je tudi premierka

Hokejisti iz dežele tisočerih jezer lovoriki z OI v Pekingu dodali še šampionski pokal na domačem SP. Valtteri Filppula prvi Finec v trojnem zlatem klubu.
Miha Šimnovec 30. 5. 2022 | 21:15
Novice  |  Slovenija
Prezgodnje slovo

Umrla je Vanja Lombar, ena najvidnejših slovenskih menedžerk

Zavzemala se je za večjo zastopanost žensk na vodilnih položajih, zadnji dve leti je zasedala enega od vodilnih položajev v družbi A1 Slovenija.
1. 6. 2026 | 14:32
Novice  |  Slovenija
Spremljali smo dogajanje

Zaslišanih prvih osem ministrskih kandidatov, kaj so njihove prioritete

Delovna telesa državnega zbora so zaslišala ministrske kandidate za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše.
1. 6. 2026 | 08:30
Premium
Novice  |  Črna kronika
Kronika

Za šestletnega dečka je bila usodna zadnja vožnja po toboganu

Za varnost otrok so na dogodku skrbeli animatorji in vaditelji Plavalnega kluba Terme Ptuj.
Boštjan Celec 2. 6. 2026 | 05:00
Video
Novice  |  Slovenija
Sum več kot 20 korupcijskih dejanj

Moravški župan Balažic vklenjen, kuhinjo so razdrli, odvetnik je preprečil, da bi odnesli še tlakovce

Predkazenski postopek poteka zaradi suma jemanja in dajanja podkupnine, sprejemanja koristi in dajanja daril za nezakonito posredovanje.
1. 6. 2026 | 15:52
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Nova nevidna roka bogastva narodov (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo. Toda vse bolj postaja jasno, da brez stabilnega zdravstvenega sistema tudi gospodarska stabilnost ne bo več samoumevna.
2. 6. 2026 | 13:05
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Igor Novak, Alpacem

Sodelavci potrebujejo le priložnost

Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Električna mobilnost

Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Luka Podlogar, NLB Skladi

Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
hokej na leduKonsta HeleniusAlexander StubbNataša Pirc MusarHelsinkiFinska

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Oranžno opozorilo: znova prihajajo krajevni nalivi in nevihte

Padavine bodo zvečer začele padati na zahodu države, v sredo pa bodo zajele celo Slovenijo.
2. 6. 2026 | 13:12
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Uradni Tel Aviv lahko Tonetu Kajzerju zaploska

Kandidat za zunanjega ministra, ki po vzoru gibanja MAGA v ospredje potiska interese Slovenije, pristaja na surov realizem v zunanji politiki.
Uroš Esih 2. 6. 2026 | 13:09
Video
Šport  |  Nogomet
Zvezdniška moč

Po tekmi so si tekmeci zaželeli fotografijo ali pomenek s slavnim Brazilcem

Panamska reprezentanca, igralci in strokovno osebje, so po pripravljalni tekmi proti Braziliji obkrožili nogometnega zvezdnika Neymarja
2. 6. 2026 | 13:00
Šport  |  Nogomet
Otrok je izbral

Mlajši brat velikega Barceloninega zvezdnika ima raje Ronalda kot Messija

Nogometni zvezdnik Lamine Yamal je razkril, da se je ustrašil, da bi zaradi poškodbe lahko ostal brez nastopa na svetovnem prvenstvu
2. 6. 2026 | 12:35
