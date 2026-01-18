Finski zvezdnik potopil Kralje

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so še na tretji zaporedni tekmi v NHL igrali podaljšek. Tako kot v petek so ga tudi tokrat izgubili proti sosedom iz Anaheima, tokrat v gosteh z 1:2 (0:1, 1:0, 0:0; 0:1). Slovenski zvezdnik Anže Kopitar še vedno okreva po poškodbi.

Tekmo je pičle 57,4 sekunde pred koncem dodatnega dela z zlatim golom odločil finski zvezdnik Mikael Granlund. V rednem delu je za Anaheim v sedmi minuti v polno zadel Kanadčan Mason McTavish, za Kralje, ki so v okvir gola sprožili le 18 strelov, pa Šved Adrian Kempe (26).

Rački so se s tretjo zaporedno zmago na lestvici točkovno izenačili z Los Angelesom, 51 točk pa imata v zahodni konferenci še dve ekipi, in sicer Seattle in San Jose. Seattle je na lestvici sedmi, San Jose osmi, Anaheim deveti, Los Angeles pa deseti. Le za točko na enajstem mestu zaostaja Nashville.

Drugi izidi: Buffalo Sabres – Minnesota Wild 4:5 – po podaljšku, Philadelphia Flyers – New York Rangers 3:6, Calgary Flames – New York Islanders 4:2, Utah Mammoth – Seattle Kraken 6:3, Ottawa Senators – Montreal Canadiens 5:6 – po podaljšku, New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 1:4, Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets 3:4 – po kazenskih strelih, Washington Capitals – Florida Panthers 2:5, Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs 3:4 – po podaljšku, Chicago Blackhawks – Boston Bruins 2:5, Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 0:6, Vegas Golden Knights – Nashville Predators 7:2.