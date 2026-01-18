  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Finski zvezdnik potopil Kralje

    Hokejisti moštva Anaheim Ducks so pred svojimi navijači v NHL po hudem boju strli odpor igralcev kluba Los Angeles Kings.
    Mikael Granlund je zabil zlati gol za Anaheim. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
    Mikael Granlund je zabil zlati gol za Anaheim. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
    M. Š., STA
    18. 1. 2026 | 08:48
    18. 1. 2026 | 11:00
    Hokejisti moštva Los Angeles Kings so še na tretji zaporedni tekmi v NHL igrali podaljšek. Tako kot v petek so ga tudi tokrat izgubili proti sosedom iz Anaheima, tokrat v gosteh z 1:2 (0:1, 1:0, 0:0; 0:1). Slovenski zvezdnik Anže Kopitar še vedno okreva po poškodbi.

    Kralji športnikov so na Finskem že dolgo hokejisti

    Tekmo je pičle 57,4 sekunde pred koncem dodatnega dela z zlatim golom odločil finski zvezdnik Mikael Granlund. V rednem delu je za Anaheim v sedmi minuti v polno zadel Kanadčan Mason McTavish, za Kralje, ki so v okvir gola sprožili le 18 strelov, pa Šved Adrian Kempe (26).

    Rački so se s tretjo zaporedno zmago na lestvici točkovno izenačili z Los Angelesom, 51 točk pa imata v zahodni konferenci še dve ekipi, in sicer Seattle in San Jose. Seattle je na lestvici sedmi, San Jose osmi, Anaheim deveti, Los Angeles pa deseti. Le za točko na enajstem mestu zaostaja Nashville.

    Drugi izidi: Buffalo Sabres – Minnesota Wild 4:5 – po podaljšku, Philadelphia Flyers – New York Rangers 3:6, Calgary Flames – New York Islanders 4:2, Utah Mammoth – Seattle Kraken 6:3, Ottawa Senators – Montreal Canadiens 5:6 – po podaljšku, New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 1:4, Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets 3:4 – po kazenskih strelih, Washington Capitals – Florida Panthers 2:5, Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs 3:4 – po podaljšku, Chicago Blackhawks – Boston Bruins 2:5, Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 0:6, Vegas Golden Knights – Nashville Predators 7:2.

     

     

       

     

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    17. 1. 2026 | 17:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    V mestu z največ milijonarji letos že tretji brezdomec umrl na mrazu

    Vsak dvanajsti Milančan je milijonar, kar je največ na svetu. Danes so v Milanu pod mostom odkrili mrtvega brezdomca, umrl je zaradi mraza.
    16. 1. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Oboroženi jezni beli moški

    Prezirani mladi moški vkorakajo v rekrutni center, iz njega pa odkorakajo z lepo plačo, orožjem in dovoljenjem, da v imenu domoljubja brutalizirajo kogarkoli.
    Mojca Pišek 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Osamljenost in demokracija

    Trumpova »morala« je vir nevarnega zla, ki potepta vsako logiko sožitja

    Minuli teden je ZDA zaznamovala omagana logika zaradi smrti ameriške državljanke Renee Good, ki jo je ustrelil agent ICE.
    Zorana Baković 17. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Alejandro Peña Esclusa

    Za rešitev tega, kar se dogaja v Venezueli, potrebujete letalonosilko

    Z venezuelskim publicistom smo se pogovarjali o rojstvu, delovanju in koncu režima, ki je njegovi državi vladal več kot četrt stoletja.
    Gorazd Utenkar 18. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tragično

    V požaru v okolici Ptuja umrl otrok

    Še en otrok je bil v požaru hudo poškodovan, so sporočili iz policije.
    18. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Slovenci nocoj s Švico odpirajo vrata drugega dela

    Rokometna reprezentanca se bo danes ob 20.30 v Oslu pomerila s Švico. Zmaga bi pomenila napredovanje v Malmö, poraz bi zelo zapletel stvari v skupini D.
    Peter Zalokar 18. 1. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Izredni sestanek po Trumpovi napovedi o dvigu carin

    Španski premier je dejal, da bi ameriška invazija na Grenlandijo »Putina naredila najsrečnejšega človeka na svetu«.
    18. 1. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Pentagon načrtuje napotitev 1500 vojakov v Minnesoto

    V soboto so se v Minneapolisu nadaljevali protesti proti nasilju agentov Ice.
    18. 1. 2026 | 10:05
    Preberite več
