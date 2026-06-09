Finski zvezdnik v šoku: ostal je brez zlate kolajne

Finski hokejski zvezdnik Jesse Puljujärvi je po slavju ob nedavni osvojitvi naslova svetovnega prvaka v Švici ostal brez dragocenega spominka. Med proslavljanjem uspeha v Helsinkih mu je namreč neznanec ukradel zlato kolajno.

»Z ekipo smo bili v baru za karaoke. Kolajno sem odložil na stol, nato pa je izginila,« je pojasnil Puljujärvi. Skupaj s soigralci so jo začeli takoj iskati, vendar zaman. »Preiskali smo vse, a je nismo našli. Nekdo jo je ukradel. Druge razlage ni,« je časnik Ilta-Sanomat pripomnil 28-letni Finec, ki ne razume, zakaj bi kdo sploh želel ukrasti takšno trofejo. »Za nikogar drugega nima posebne vrednosti. Upam, da jo bom dobil nazaj.«

Z reprezentančnimi kolegi je Jesse Puljujärvi (tretji z desne) takole proslavljal na sprejemu v Helsinkih. FOTO: Jussi Nukari/AFP

Obrnil se je tudi na vodstvo lokala

Ko je ugotovil, da kolajne ni nikjer, se je obrnil tudi na vodstvo lokala. »Zaposleni so temeljito pregledali prostore, vendar kolajne niso našli. Ni je bilo nikjer. Zato sklepam, da jo je nekdo odnesel,« je razmišljal Puljujärvi. Čeprav obstaja možnost, da bi od hokejske zveze prejel nadomestno kolajno, si predvsem želi nazaj izvirnik. »Novo lahko dobim, toda upam, da se bo vendarle našla originalna, ki ima zame posebno vrednost,« je poudaril zvezdnik kluba Geneve-Servette.

Kljub neprijetnemu dogodku bo Puljujärvi, ki je bil na svetovnem prvenstvu v Švici z devetimi točkami (4 goli + 5 podaj) drugi najboljši strelec finske reprezentance, minule dneve ohranil v čudovitem spominu. Nepozabna sta bila vrnitev domov v spremstvu vojaških lovcev Hornet in slavje pred olimpijskim štadionom v Helsinkih, kamor je prišlo finske junake pozdravit približno 80.000 navijačiev. Po vrnitvi v domači Oulu je Puljujärvi nekaj dni preživel s prijatelji na igrišču za golf, nakar je pripravil še vselitveno zabavo.