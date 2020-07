FIS bo zasedal v Portorožu

Zürich - Svet Mednarodne smučarske zveze (FIS) se je danes na spletnem sestanku odločil, da prestavi svoj 52. kongres iz Züricha v Portorož. Kongres bi moral biti v Švici 4. oktobra, a so ga zaradi aktualnih razmer v zvezi s pandemijo novega koronavirusa prestavili na 5. junij naslednje leto.



»Zaščita zdravja vseh udeležencev mora biti na prvem mestu. Jeseni ne bi bilo prave varnosti, zato smo se po pogovorih s pristojnimi zdravstvenimi organizacijami morali izbrati nov datum in tudi novega gostitelja. Odločitev je bila po eni strani težka, po drugi pa enostavna,« so sporočili iz FIS in dodali, da bodo načrtovane seje tehničnega odbora od 29. do 2. oktobra potekale prek spleta.



Na njih se bodo na podlagi predstavitvenih programov odločali o prirediteljih svetovnih prvenstev v alpskih in nordijskih disciplinah v letu 2025.