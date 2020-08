FIS odpovedala severnoameriške smučarske tekme

Oberhofen – Krovna smučarska zveza FIS je naznanila, da v prihajajoči sezoni zaradi posledic pandemije novega koronavirusa in varnostnih razmer ne bo tradicionalnih smučarskih tekem na začetku sezone v Severni Ameriki. Tja se bodo alpski smučarji vrnili v sezoni 2021/22, v naslednji pa bodo severnoameriške tekme prestavili na druga prizorišča.



FIS se je za ta korak odločila po posvetu z nacionalnima zvezama v ZDA in Kanadi ter prireditelji, ki bi morali izvesti tekme. Skupaj so se odločili, da zaradi koronske krize smučarji letos ne bodo gostovali na teh prizoriščih.

V lov za nadomestnimi prireditelji

V ženskem delu alpskega smučanja so odpovedali tekmi v slalomu in veleslalomu v Killingtonu 28. in 29. novembra ter preizkušnje v hitrih disciplinah v Lake Louisu med 1. in 6. decembrom. Pri moških pa ne bo hitrih tekem v Lake Louisu med 25. in 29. novembrom ter tekem v tehničnih in hitrih disciplinah v Vailu in Beaver Creeku med 1. in 6. decembrom.



Kot je v sporočilu za javnost pojasnila FIS, so odločitev sprejeli zaradi varnosti in skrbi za zdravje vseh tekmovalcev in udeležencev tekem. Odločitev pa so sprejeli že zdaj, da bodo tako pomagali zvezi in prirediteljem drugih tekem v sezoni pri iskanju nadomestnih prizorišč.