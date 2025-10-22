Fis popolnoma zaprl vrata ZOI Rusom in Belorusom

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je na seji svojega sveta sprejela odločitev, da ruskim in beloruskim športnikom ne bo dovolila nastopa v kvalifikacijah za zimske olimpijske in paraolimpijske igre v Milanu ter Cortini d'Ampezzo leta 2026, niti pod nevtralno zastavo.

Svet Fis je sklenil, da športniki iz Rusije in Belorusije ne bodo smeli tekmovati kot nevtralni posamezniki na kvalifikacijskih tekmovanjih pod okriljem zveze za igre, ki bodo februarja (olimpijske) in marca (paraolimpijske) 2026.

Ta odločitev prihaja kljub stališču Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), ki sicer dovoljuje nastopanje športnikov iz obeh držav kot nevtralnih posameznikov – podobno kot na poletnih igrah v Parizu 2024 –, a končno besedo glede udeležbe na kvalifikacijskih tekmovanjih prepušča mednarodnim panožnim zvezam.

Fis, ki združuje ključne zimske discipline, kot so alpsko smučanje, smučarski skoki, smučarski tek, nordijska kombinacija, deskanje na snegu in smučanje prostega sloga, se je zdaj odločila za strožji pristop. Posledično bo udeležba športnikov iz Rusije in Belorusije na igrah leta 2026 verjetno zelo omejena.

Fis ruskim in beloruskim športnikom ne bo dovolila boja za olimpijske koljane. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Nekatere druge zveze so sprejele drugačne odločitve. Mednarodna drsalna zveza (Isu) Rusom pod določenimi pogoji dovoljuje nastop v kvalifikacijah za umetnostno drsanje, hitrostno drsanje in drsanje na kratke proge.

Nasprotno pa so krovne zveze za bob, skeleton in sankanje prepovedale udeležbo na olimpijski stezi v Cortini.

Tudi v biatlonu po podatkih Mednarodne biatlonske zveze (Ibu) ne bo nevtralnih športnikov. Za ekipne športe prepoved udeležbe za obe državi ostaja v veljavi.

Ozadje ukrepov proti Rusiji in Belorusiji je vojna agresija proti Ukrajini, ki traja že več kot tri leta. Mok je obenem suspendiral tudi Ruski olimpijski komite zaradi vključitve štirih priključenih ukrajinskih regij (Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje) med svoje člane, kar je ocenil kot kršitev olimpijske listine.

Mednarodni paraolimpijski komite (IPC) je konec septembra sicer odpravil sankcije proti nacionalnima komitejema Rusije in Belorusije in sklenil, da bodo športniki invalidi iz teh držav na igrah marca 2026 lahko tekmovali pod svojo zastavo, vendar je tudi tu končna odločitev o udeležbi prepuščena panožnim zvezam.