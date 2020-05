FIS potrdila, da želi začeti sezono 24. oktobra v Söldnu

Organizatorji svetovnega pokala v alpskem smučarju so izrazili »optimizem in močno željo«, da bi kljub težavam zaradi izbruha novega koronavirusa izpeljali običajno sezono svetovnega pokala 2020/21, trdijo na Mednarodni smučarski zvezi (FIS). Pri FIS so na sredini videokonferenci razpravljali o nujnih ukrepih in rešitvah, da bi bila prihajajoča sezona lahko takšna, kot so bile sezone svetovnega pokala doslej, da bi skupaj zagotovili varno okolje za tekmovanja. Konec sezone 2019/20 vključno s finalom v Cortini je marca odnesla koronavirusna pandemija.

Manjše spremembe v paralelnih tekmah

Za prihodnjo sezono bodo pri FIS zato pripravili tudi načrt za izredne razmere, če celotne sezone ne bo moč izpeljati, so še sporočili iz FIS. Ob tem so nekaj manjših sprememb doživele paralelne tekme. Sezona za svetovni pokal se bo predvidoma tradicionalno začela z ženskim in moškim veleslalomom v Söldnu v Avstriji 24. in 25. oktobra.