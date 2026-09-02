Vračajo se ruski in beloruski zimski športniki

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je na dvodnevnem zasedanju v Thunu prižgala zeleno luč za nastope ruskih in beloruskih športnikov v sezoni 2026/27, a pod določenimi pogoji. Ključen je podpis deklaracije o nevtralnosti. Ta deklaracija temelji na vrsti načel, ki jih je določila krovna zveza, so zapisali na uradni spletni strani FIS.

Kot so zapisali pri FIS, v nobenem primeru ni dovoljeno prikazovati nacionalnih simbolov, kot so zastave, himne ali uniforme. Ob tem morajo športniki, seveda, spoštovati protidopinške predpise. Skladnost z načeli nevtralnosti bodo ves čas nadzorovali, v primeru kršitev pa bodo sledile sankcije.

Ta odločitev sveta FIS sledi smernicam Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) za lajšanje omejitev ruskih in beloruskih športnikov, ki zaradi ruske agresije proti Ukrajini niso smeli tekmovati na mednarodni sceni od februarja 2022.