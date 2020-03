FIS: svetovno prvenstvo v Planici po načrtih

Svetovno prvenstvo v poletih, ki bo med 19. in 22. marcem v Planici, bo potekalo v skladu s predvidenim koledarjem. Odločitev je na današnji seji soglasno potrdila Mednarodna smučarska zveza (FIS), ki je zaradi koronavirusa razpravljala o tekmovanjih do konca sezone.



Kot so zapisali pri FIS, za Slovenijo trenutno ni nobenih omejitev v zvezi z novim virusom in nobenih odsvetovanj poti. To je eden od glavnih razlogov, da FIS v zvezi s planiškim SP ne načrtuje nobenih sprememb. Pri FIS obenem poudarjajo, da so predstavniki organizacijskega odbora v Planici že poskrbeli za vrsto varnostnih ukrepov, s katerimi želijo zminimalizirati tveganje za vse udeležene.



»Čakamo na odločitev države. Za zdaj so za javne prireditve navodila ista kot včeraj. Ni sprememb. Vse poteka normalno,« pa spletni portal Siol povzema Tomija Trbovca, ki opravlja funkcijo predstavnika za stike z javnostjo pri OC Planica. »Za zdaj Planica bo. Stvari se spreminjajo iz ure v uro. Treba je živeti in poslušati strokovnjake. Čakamo na nadaljnja navodila, še dodaja.