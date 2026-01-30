FIS v Sloveniji preiskuje sovražni govor nad kontrolorjem, ki je ustavil Prevca

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je po svetovnem prvenstvu v poletih, kjer je Domen Prevc po zapletu s smučmi ostal brez prvega nastopa, zabeležila val žaljivih komentarjev na račun svojih sodelavcev in članov vodstva zveze. Pri Fis zato poteka preiskava, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemci povzemajo neimenovanega predstavnika FIS, ki pravi, da so se v Sloveniji pojavili številni popolnoma nesprejemljivi komentarji. »Takšno obnašanje je v nasprotju s spoštovanjem in fair playjem, na katerih temeljijo smučarski skoki in vsa družina športov na snegu.«

Na Fis so se zato odločili, da bodo v sodelovanju z neodvisnimi partnerji uvedli preiskavo. V kolikor bodo odkrili povezavo s skakalci, grozijo tudi izključitve s tekmovanj, v primeru, da so vpleteni predstavniki slovenske zveze, pa FIS napoveduje še ostrejše disciplinske ukrepe.

Afera »pobegla smučka« še ni dobila epiloga

Naj spomnimo, na ekipni tekmi v poletih v nedeljo so se smuči prvega skakalca zime, zmagovalca novoletne turneje in svetovnega prvaka v poletih Domna Prevca zapeljale po naletu v trenutku, ko se je na start pripravljal Norvežan Marius Lindvik. Kljub temu, da je Prevc ob koncu prve serije dobil nov par smuči, mu je vodstvo tekmovanja prepovedalo skok, s tem pa je slovenska ekipa, ki je sodila v krog favoritov za kolajne, izgubila možnost boja za najvišja mesta.

Iskanje razloga, da so smuči ušle po skakalnici, ni dalo jasnega odgovora in zato so se pojavila različna mnenja o krivcu in nepoštenem ravnanju odgovornih pri FIS. Te nejasnosti pa so na družbenih omrežjih sprožile val komentarjev, med katerimi jih ima del tudi žaljivo vsebino.