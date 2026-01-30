  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    FIS v Sloveniji preiskuje sovražni govor nad kontrolorjem, ki je ustavil Prevca

    Potem, ko Domnu Prevcu v Oberstdorfu ni dovolil nastopa v prvi seriji, se je nad kontrolorjem FIS vsul plaz kritik, žaljivk in, tako kaže, sovražnega govora.
    Domen Prevc je zaman čakal na nastop v prvi seriji ekipne tekme na svetovnem prvenstvu v poletih. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Domen Prevc je zaman čakal na nastop v prvi seriji ekipne tekme na svetovnem prvenstvu v poletih. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    M. Ru., STA
    30. 1. 2026 | 19:54
    30. 1. 2026 | 19:58
    2:19
    Mednarodna smučarska zveza (FIS) je po svetovnem prvenstvu v poletih, kjer je Domen Prevc po zapletu s smučmi ostal brez prvega nastopa, zabeležila val žaljivih komentarjev na račun svojih sodelavcev in članov vodstva zveze. Pri Fis zato poteka preiskava, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

    Slovenija po odličnem skoku Domna Prevca le 0,6 točke pred Nemčijo

    Nemci povzemajo neimenovanega predstavnika FIS, ki pravi, da so se v Sloveniji pojavili številni popolnoma nesprejemljivi komentarji. »Takšno obnašanje je v nasprotju s spoštovanjem in fair playjem, na katerih temeljijo smučarski skoki in vsa družina športov na snegu.«

    Na Fis so se zato odločili, da bodo v sodelovanju z neodvisnimi partnerji uvedli preiskavo. V kolikor bodo odkrili povezavo s skakalci, grozijo tudi izključitve s tekmovanj, v primeru, da so vpleteni predstavniki slovenske zveze, pa FIS napoveduje še ostrejše disciplinske ukrepe.

    Afera »pobegla smučka« še ni dobila epiloga

    Naj spomnimo, na ekipni tekmi v poletih v nedeljo so se smuči prvega skakalca zime, zmagovalca novoletne turneje in svetovnega prvaka v poletih Domna Prevca zapeljale po naletu v trenutku, ko se je na start pripravljal Norvežan Marius Lindvik. Kljub temu, da je Prevc ob koncu prve serije dobil nov par smuči, mu je vodstvo tekmovanja prepovedalo skok, s tem pa je slovenska ekipa, ki je sodila v krog favoritov za kolajne, izgubila možnost boja za najvišja mesta.

    Iskanje razloga, da so smuči ušle po skakalnici, ni dalo jasnega odgovora in zato so se pojavila različna mnenja o krivcu in nepoštenem ravnanju odgovornih pri FIS. Te nejasnosti pa so na družbenih omrežjih sprožile val komentarjev, med katerimi jih ima del tudi žaljivo vsebino.

    Šport  |  Zimski športi
    Willingen

    Slovenija po odličnem skoku Domna Prevca le 0,6 točke pred Nemčijo

    Slovenski smučarski skakalci na mešani ekipni tekmi za mišjo dlako pred nemško reprezentanco. V Predazzu bodo prvi favoriti za zlato.
    30. 1. 2026 | 17:53
    Magazin  |  Zanimivosti
    Italija

    Maskoti ZOI: Tina iz Cortine in Milo iz Milana

    Tina in Milo ne povezujeta le imen mest, ampak tudi oba prihajajoča športna dogodka. Maskoti so si zamislili šolarji z juga Italije.
    Simona Bandur 30. 1. 2026 | 05:00
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    smučarski skokiFISPeter PrevcPlanicaDomen PrevcOberstdorfTimi Zajcsmučarski poletiŽiga Jelar

    Šport  |  Nogomet
    Spomladanski del

    Po zimskem premoru se nadaljuje slovensko nogometno prvenstvo

    Z le devetimi klubi se nadaljuje državno prvenstvo v nogometu. Spomladanski del sta odprla Radomlje in Aluminij.
    30. 1. 2026 | 20:16
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Filmski svet

    Umrla je mama iz filma Sam doma

    Legendarna igralka, katere nepozabne vloge in edinstven humor bodo navdihovali gledalce še generacije.
    30. 1. 2026 | 20:15
    Sobotna priloga
    Zakon in red

    Hudičevega advokata je treba poslušati

    Dobronamerna ihta prinaša probleme. Težki primeri lahko legitimirajo zakonodajne prijeme, ki bi sicer veljali za grozne.
    Ali Žerdin 30. 1. 2026 | 20:00
    Šport  |  Zimski športi
    Preiskava

    FIS v Sloveniji preiskuje sovražni govor nad kontrolorjem, ki je ustavil Prevca

    Potem, ko Domnu Prevcu v Oberstdorfu ni dovolil nastopa v prvi seriji, se je nad kontrolorjem FIS vsul plaz kritik, žaljivk in, tako kaže, sovražnega govora.
    30. 1. 2026 | 19:54
    Šport  |  Rokomet
    Evropsko prvenstvo

    Nemčija je prvi finalist evropskega prvenstva v rokometu

    Nemški rokometaši so v polfinalu premagalin Hrvate in se uvrstili v veliki finale. Tekmeca dobijo nocoj na tekmi med Dansko in Islandijo.
    30. 1. 2026 | 19:44
