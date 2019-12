Flisar na prvi tekmi sezone končal v četrtfinalu

Val Thorens - Slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar je na prvi tekmi nove sezone svetovnega pokala v smučarskem krosu, ki jo gosti francoski Val Thorens, obstal v četrtfinalu.



Mariborčan, ki se je na petkovo in sobotno tekmo uvrstil z desetim časom kvalifikacij, je v četrtfinalu slabo startal in v cilj prišel zadnji od četverice v skupini.



Flisar je smučal že v prvi četrtfinalni skupini (od štirih) in takoj je bilo jasno, da tekme ne bo nadaljeval.



V soboto ga ob 11. uri čaka nova priložnost, da se prebije med finaliste. Pred začetkom sezone je Flisar namreč dejal, da je odlično pripravljen in zelo uživa v smučanju.