Flisar obtičal v četrtfinalu

Slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar se je na tekmi svetovnega pokala v smučarskem krosu v San Candidu prebil do četrtfinala, nato pa izpadel. Na koncu je zasedel 12. mesto, kar je njegov najboljši rezultat v sezoni. Zmagal je Švicar Joos Berry pred Francozom Bastienom Midolom in rojakom Jonasom Lenherrjem.



Po sobotni odpovedi (obveljali so rezultati kvalifikacijah, Flisar je bil 32.) so v nedeljo le opravili tekmo, na kateri je nastopilo le 32 najboljših tekmovalcev v svetovnem pokalu. Flisar je bil v osmini finala uspešen, po tretjem mestu na startu je na koncu prehitel Nemca Ferdinanda Dorscha in se uvrstil v četrtfinale. V njem je startal še slabše kot v svoji prvi preizkušnji, s četrtega mesta je na progi sicer napredoval na tretje, Reeca Howdna in Švicarja Lenherrja pa mu ni uspelo prehiteti, tako da se je moral zadovoljiti z 12. mestom.



Pri ženskah je zmagala Švicarka Fanny Smith. Naslednja tekma svetovnega pokala bo 17. januarja v kanadski Nakiski.