Flisar spet obstal v četrtfinalu, na koncu deseti

Slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar se tudi na tekmi svetovnega pokala v krosu v kanadski Nakiski ni povzpel višje od četrtfinala, je pa z desetim mestom prišel do najboljše uvrstitve v sezoni.



V četrtfinalu je v svoji skupini zasedel tretje mesto, prehitela sta ga Kanadčana Howden Reece in olimpijski prvak Brady Leman. Od slednjega je bil Mariborčan, ki je na koncu zasedel deseto mesto, hitrejši v osmini finala, ko je v svoji skupini zmagal, poleg Lemana je prehitel še Francoza Arnauda Bovolento in Avstrijca Roberta Winklerja.



Reece je na koncu dobil veliki finale, v katerem je premagal rojaka Kevina Druryja ter Nemca Daniela Bohnackerja in Floriana Wilmsmanna, Leman pa je zmagal v malem finalu za peto mesto.



Pri ženskah je bila najboljša Sandra Naeslund pred Kanadčanko Brittany Phelan in Švicarko Fanny Smith.