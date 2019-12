Flisar znova obstal v četrtfinalu

Slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar je na drugi tekmi nove sezone svetovnega pokala v smučarskem krosu v francoskem Val Thorensu tako kot na petkovi prvi tekmi tudi danes obstal v četrtfinalu. Zmagal je Kanadčan Kristofor Mahler.



Mariborčan se je na petkovo in današnjo tekmo uvrstil z desetim časom kvalifikacij. Tako kot v petek je tudi danes preskočil prvo oviro izločilnih bojev, v osmini finala je premagal vse tekmece (Kanadčana Kevina Druryja, Američana Branta Crossana in Šveda Eliotta Barala).



V četrtfinalu pa je začel slabše, se po četrtem mestu na začetku pozneje prebil do tretjega, a je po napaki pred ciljem popustil in ciljno črto prečkal kot zadnji. »Prva vožnja zopet zelo dobro, napredovanje brez težav in tudi zmaga. V četrtfinalu pa tako kot včeraj znova malenkost slabši start. Sicer sem Fivo kmalu prehitel, kar je bilo zelo v redu, a pred menoj sta ostala Midol in Drury, ki sta oba zelo hitra. Na zadnjem negativu je ostala edina priložnost za prehitevanje, to pa lahko narediš samo tako, da tvegaš z zelo ozko linijo, a pri tem se ti lahko naredi, da povoziš vratca. Meni se je to danes zgodilo, a je to vseeno bolje, kot da bi ostal zadaj in se sploh ne bi boril za napredovanje,« je današnji boj na progi opisal Flisar.



Zmagal je Francoz Bastien Midol pred Druryjem in Švicarjem Alexom Fivo. Na koncu je v razburljivem velikem finalu Mahler za las ugnal dva domača aduta, drugi je bil Jean Frederic Chapuis, tretji pa Midol. Švicar Joos Berry je po padcu končal na četrtem mestu.



Pri ženskah je slavila Švicarka Fanny Smith, ki je v velikem finalu premagala zmagovalko petkove tekme Švedinjo Sandro Naeslund in Kanadčanki Courteny Hoffos ter Indio Sherret. Sezona smučarskega krosa se bo z naslednjo tekmo svetovnega pokala nadaljevala naslednji teden v avstrijskem Montafonu.