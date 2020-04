Flisarja nevšečnosti ne bodo ustavile

Maribor

Kljub težavam z zdravjem poskuša ohraniti svojo tradicionalno prepoznavno dobro voljo. FOTO: Voranc Vogel/Delo

- Za Filipom Flisarjem, slovenskim smučarjem prostega sloga, je neposrečena sezona. Ni dosegel želenih rezultatov, za konec se je težje poškodoval, nekaj časa je bil namesto na tekmah v bolnišnicah, nato so mu še želen prehod od okrevanja k treningu prekinili ukrepi ob pandemiji koronavirusa. A smučarske opreme si še ne želi postaviti v kot. Čeprav tega še ne potrjuje, bodo navijači najbrž zanj lahko stiskali pesti tudi na olimpijskih igrah v Pekingu."Vse te nevšečnosti mi niso vzele volje. Nameravam smučati tudi v naslednji sezoni. Ko se bo stanje s koronavirusom umirilo, se bom začel pripravljati, najprej pa dokončati rehabilitacijo. Upam, da bo to kmalu mogoče" je dejal 32-letni Flisar, ki poškodbe do konca še ni pozdravil, še naprej čuti bolečine v predelu poškodovane medenice: "Moram bi opravljati fizioterapijo, a jih zaradi trenutnih zdravstvenih razmer ne morem. Določenih gibov ne morem delati, teči ne morem, lahko pa vsaj kolesarim. Ne na Pohorju, ampak imam svoja pota, ki niso obljudena. Tako je v normalnih okoliščinah, zdaj pa se tega še bolj držim. Kolesarjenje je trenutno poleg zaporniških telesnih ena redkih stvari, s katero lahko do neke mere vzdržujem pripravljenost, vse druge reči pa bodo morale še nekaj časa počakati."Ob tem Mariborčan pravi, da ga trenutne razmere niso posebej prizadele: "Tekmovalci si v takem času ponavadi vzamemo aktivni premor, tudi današnje stanje lahko imenujemo podobno. Je pa psihološko stanje povsem drugačno. Doma opravljam družinske obveznosti, previjam otroka, a velikokrat pride do tega, da bi od doma najraje ušel. A bom že nekako zdržal, vsaj dolgčas mi ni. Moram pa reči, da sem v karanteno prišel pripravljen, saj sem bil pred epidemijo v osamitvi v bolnišnicah," je dejal nekdanji svetovni prvak, ki meni, da s poškodbo ob koncu sezone ni veliko izgubil, od stanja v Evropi pa tudi ničesar pridobil glede na tekmece.Načrtov, kako bodo potekale priprave za predolimpijsko sezono, še nima. "Ne, načrtov še nimam. Enostavno jih ne morem imeti, saj se stvari pri meni zdaj spreminjajo iz dneva od dan. A sem dovolj izkušen, da ne potrebujem dva meseca časa za ustrezno pripravo. Znam se znajti, znam se podvizati. Zaenkrat sem dogovorjen z Nemci, da nadaljujemo sodelovanje, mislim, da tu ne bi smelo biti težav," je prepričan Flisar, ki se je v preteklosti poleti udeleževal tudi kolesarskih dirk, letos tega ne namerava.