Florida se je v New Yorku približala lanskemu dosežku

Hokejisti Floride so le še zmago oddaljeni od finala končnice NHL. Na peti tekmi finala vzhodne konference so s 3:2 premagali New York Rangers in povedli v seriji s 3:2. Naslednja tekma bo v noči s sobote na nedeljo.

Floridčani so imeli sicer večji del dvoboja pobudo (37:27 v strelih na gol), a so se na začetku druge tretjine znašli v zaostanku po golu Chrisa Kreiderja. Ta je zadel s hokejistom manj na ledu v 23. minuti. To je bil že šesti gol Rangers z igralcem manj v letošnji končnici.

Gustav Forsling je dobrih šest minut kasneje izenačil po lepi podaji Sama Bennetta. Florida je nato povedla sredi zadnje tretjine, ko je bil natančen Anton Lundell mimo pokritega Igorja Šesterkina v newyorških vratih.

Dvoboj je odločil zadetek v prazno mrežo Bennetta 112 sekund pred koncem rednega dela. Domači so nato prek Alexisa Lafreniera še znižali na 2:3, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa. Sergej Bobrovski je v vratih gostov ustavil 25 od 27 strelov, Šesterkin pa je obranil 34 od 36 strelov Floride.

Florida je le še zmago oddaljena od tretjega nastopa v velikem finalu lige NHL. Prvič je v njem igrala v sezoni 1995/96 in izgubila proti Coloradu, nazadnje pa ji je to uspelo v prejšnji sezoni, ko je v boju za Stanleyjev pokal izgubila proti Vegas Golden Knights.

Zlati vitezi so to sezono kot branilci naslova izpadli v prvem krogu končnice, ko jih je ustavili Dallas. Ta se za finalno vstopnico na zahodu bori z Edmontonom. Izid v zmagah je pred peto tekmo, ki bo v noči na soboto, izenačen na 2:2.