Fourcade: Čas je za slovo

Stroko je navduševal z izjemno natančnostjo na strelišču. FOTO: AFP

Nazadnje je enega od svojih 13 naslovov svetovnega prvaka osvojil prejšnji mesec v Anterselvi. FOTO: Reuters

- Dan pred koncem sezone svetovnega pokala v biatlonu je vodilni as zadnjega desetletja v tej panogi naznanil slovo od tekmovalnega športa.je približal Franciji dotlej komaj zaznavni biatlonski šport, prvič so tudi v tej državi začeli prenašati biatlonske tekme, napoved njegovega slovesa pa je z vrha spletne strani vodilnega nacionalnega športnega dnevnika L'Equipe potisnila zapise o nogometu, ragbiju in zlasti koronavirusu v športnem svetu.V daljši čustveni objavi se je na družbenih omrežji 13-kratni svetovni prvak in obenem lastnik 5 zlatih olimpijskih kolajn zahvalil številnim, ki so mu pomagali na izjemni športni poti, se ozrl k nepozabnim predstavam od Vancouvra do Osla ter se spomnil, kako je v domačih Pirenejih občudoval brata Simona, svojega prvega biatlonskega vzornika."Lahko bi se poslovil od športa po treh zlatih olimpijskih kolajnah pred dvema letoma v Pjongčangu, a me je spet tisti adrenalin tekmovanja potegnil nazaj v smučino, zato sem nadaljeval svojo pot. Zdaj pa res čutim, da je napočil pravi čas za slovo," je poudaril tekmovalec, pred katerim je v soboto še zadnja tekma sezone in obenem kariere: zasledovanje v Kontiolahtiju na Finskem, kjer se bo svojim največjim tekmecem zadnjih let, Norvežanom, pomeril za prestižćni kristalni globus. Osvojil ga je kar sedemkrat zapored, med letoma 2012 in 2018, nakar je bil lani najboljši omenjeni norveški viking. Pred sobotno zadnjo predstavo zime, ob 13.45, je Fourcade pri točkovanju sezone v tesni prednosti pred Bøjem – 880:870.