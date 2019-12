FOTO:Franci Petek je vesel, ker je Planica pripravljena na vse

Planica

Anamarija Lampič je s 5. mestom dosegla najboljšo slovensko uvrstitev na domači tekmi. FOTO: Roman Šipić/Delo

Katja Višnar je bila ena od kar štirih Slovenk, ki so v sobotni prieizkušnji prišle do točk svetovnega pokala. FOTO: Roman Šipić/Delo

Lahko bi bilo 3000 ljudi

Janez Lampič (levo) je bil s 27. mestom najboljši v slovenski moški vrsti. FOTO: Roman Šipić/Delo

Ob sončnem koncu tedna bi se v Planici bržčas zbralo nekaj tisoč gledalcev, tekaški praznik pa je pokvarilo slabo vreme. FOTO: Roman Šipić/Delo

- Med tistimi, ki so posebej nestrpno pričakovali planiški vikend v smučarskem teku za svetovni pokal, je bil, direktor SZS. Nekdanji svetovni prvak v skokih zdaj uživa v obiskovanju in spremljanju športnih prireditev, tokrat je bil posebej ponosen na prireditelje, ki so navzlic res zahtevnim razmeram brez pripomb izpeljali tekmo in si prislužili tudi številne pohvale, še zlasti iz skandinavskih vrst.Prav na evropskem severu tek ohranja največjo prepoznavnost, prav nič ni presenečalo spoznanje, da se tudi v Planici vse razpleta po skandinavskih željah – v včerajšnjem ekipnem šprintu so tako v ženski konkurenci kraljevale Švedinje, med tekači so bili najboljši Norvežani.»Ko le pomislim, kakšna sredstva vlagajo ponekod v smučarski tek, sem lahko le še bolj ponosen, da se lahko pogosto prav spodobno merimo s favoriti. Po denarni plati največjim ne moremo slediti, toda z delovnim, brezkompromisnim pristopom ter kakšnim izjemnim talentom smo velesilam lahko blizu,« je že ob pogledu na izide prvega planiškega dne z zelo vidnim 5. mestompoudaril Petek. Takrat so točke pripadle tudi(9.),(20.),(27.) in(27.), »Zvečer sem se pridružil sestanku reprezentance in tekmovalcem čestital za skupno bero. Vem, da leni uresničil cilja, a verjamem, da se bo kmalu spet bolj približal eliti.«Po tem sobotnem sporedu, ko nam Petek ni navdušeno govoril le o finalu naše vodilne reprezentantke, temveč tudi o strokovnosti ter obenem vznesenosti tistih, ki skrbijo za pripravo štadiona, je sledila napeta nedelja. Razmere so se spreminjale, udarna slovenska naveza v ekipnem šprintu Lampič-Višnar pa jo je najprej odnesla z diskvalifikacijo, nakar je vodstvo tekmovanja odločitev spremenilo.»Vidite, tudi v tem je čar športa. Je nepredvidljiv, na končni izid vplivajo številni dejavniki. Seveda si lahko predstavljam, kako močan je bil čustveni naboj Anamarije in Katje na tej tekmi, v takšnem primeru ni nemogoč spodrsljaj. A tokrat se je srečno razpletlo,« pravi direktor zveze, pri kateri so sanjali o športnem prazniku, pa so jim ga skazili dež, sneženje, manjše neurje in sploh zoprna sivina v zadnjih dneh doline pod Poncami. »Ob sončnem koncu tedna je tu tri tisoč ljudi, lahko si predstavljate, kako lepo bi bilo, če bi bila takšna množica na tekmi. Toda obenem je nam pomembno, da smo vnovič spoznali, kako dobro deluje ta organizacijski stroj tudi v težavnih razmerah,« je poudaril Petek in se v hipu ozrl k nadaljevanju priprav za nordijsko SP 2023.»Tako velikega dogodka, ki traja dva tedna, v Sloveniji še ni bilo. Zato se že zdaj tako resno lotevamo sleherne tekme svetovnega pokala. Pri skakalnih prireditvah smo si nabrali veliko izkušenj, razmišljamo pa že o vikendu čez dve leti, ko bomo hkrati imeli tekmi svetovnega pokala v teku in nordijski kombinaciji,« je še dodal in ovrgel skrbi, češ da bi podoba letošnje tekaške Planice lahko prinesla primanjkljaj v blagajno: »Gre za načrtovano tekmo iz našega skupnega proračuna priprave za prvenstvo. Navzočnost večjega števila gledalcev bi kajpak ozaljšala podobo, ni pa nikakršnega preplaha. Še več – res sem vesel, ko vidim, da smo pripravljeni na vse!«