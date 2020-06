Franci Petek ni več direktor SZS, prevzema planiški zavod

Ljubljana - Nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih Franci Petek od srede, 1. julija, ne bo več direktor Smučarske zveze Slovenije. Svojo odločitev je že sporočil predsedniku zveze Enzu Smrekarju, s katerim je bil tudi skupaj na na sobotni prireditvi v Planici ob slovesu od tekmovalne športne poti naše bronaste olimpijke Vesne Fabjan. Omenjeni prvi mož zveze pa bo izvršilnemu odboru v naslednjih dneh predlagal vršilca dolžnosti direktorja SZS.



Franci Petek direktorsko mesto v zvezi zapušča na lastno željo, saj se je odločil, da bo prevzel vodenje Zavoda za šport Planica. Kot so sporočili iz zveze, se je Enzo Smrekar direktorju zahvalil za opravljeno delo, v katerem mu je uspelo SZS finančno stabilizirati, ne gre pa prezreti največjega projekta, ki je pred to krovno organizacijo športnih panog na snegu pri nas, in sicer svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju. To bo v Planici leta 2023, kjer je bo tako Petku pripadla pomembna vloga. Na novem delovnem mestu mu je Smrekar zaželel veliko uspeha in poudaril, da bo sodelovanje med SZS in Zavodom za šport Planica v luči SP Planica 2023 tako še bolj povezano.