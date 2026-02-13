Jakov Fak vse hitrejši: Naslednjič moram pojesti pol pice več in bo bolje

Francoz Quentin Fillon Maillet je zmagovalec moške sprinterske biatlonske olimpijske tekme v Anterselvi. Na letošnjih igrah je bil zlat že z mešano štafeto in osvojil svojo sedmo olimpijsko kolajno, s čimer se je izenačil s slovitim rojakom Martinom Fourcadom. Slovenci so nastopili solidno, najboljši je bil Jakov Fak na 24. mestu, na zasledovanje pa so se uvrstili tudi Lovro Planko, Anton Vidmar in Miha Dovžan.

Fak je imel na zadnjem streljanju nekaj težav s puško. »Že v prvem strelu sem odložil puško, stoje nisem čutil tal tako, da bi lahko streljal lepo serijo. Očitno moram malo več jesti, denimo pol pice več, in bo naslednjič bolje. V teku pa sem se danes že počutil bolje kot na 20 km. Še več pričakujem na zasledovanju v nedeljo. Ob nepravem času sem imel težave s poškodbo, ampak bom naredil vse, da bi izvlekel kar največ na teh OI.«

Dejstvo, da je Fak znova na visokem nivoju, čeprav nekaj tednov po poškodbi meniskusa ni treniral, je zelo vzpodbudno. Tudi preostali trije Slovenci so bili zelo dobri, Lovro Planko je bil izjemno hiter, a je imel težave na strelišču. »Zelo hitro pa je šel moj nastop po gobe, že na prvem strelskem postanku. Kar nekaj fantov je sicer zgrešilo, za kaj več bi moral zadeti vsaj devet strelov. Stoje sem se v streljanju nato boril za zasledovanje. Ko sem enkrat zgrešil, sem se kar ustrašil. A sem ponosen, da mi je uspelo.«

Francozi najsrečnejši, Jacquelin za mišjo dlako ob kolajno

Fillon Maillet je z zmago nadgradil srebro iz Pekinga 2022, zlato pa si je pritekel v zadnjem krogu. Na zadnjem streljanju je imel njegov rojak Emilien Jacquelin šest sekund prednosti pred njim, a je v zadnjem 3,3 km dolgem krogu izgubil 22 sekund. Kazalo je na dvojno francosko zmago, in da se bo Jacquelin odkupil za 55. mesto na posamični tekmi, kar mu je delno uspelo, vseeno pa bo bržkone najbolj razočaran v karavani danes.

Iz ozadja sta se na zmagovalni oder prebila Norvežana Vetle Sjaastad Christiansen in Sturla Holm Laegreid. Prvi je na strelišču zaostajal še dobrih 17 sekund, drugi pa skoraj 21, a sta ga oba prepričljivo prehitela. Jacquelinu se je kolajna izmuznila za dve desetinki sekunde. Danes je Fillion Maillet ponovil Laegreidovo taktiko, a upravičeno: razglasil je, da s partnerico pričakuje prvega otroka.

Tako kot zmagovalec, pa bo danes zanimiv tudi tretjeuvrščeni Laegreid. Ta je bronasto kolajno na 20 km in medijsko izpostavljenost izkoristil, da je prav na igrah bivšemu dekletu priznal, da jo je prevaral in s tem v domovini zasenčil zlato mladega rojaka Johan-Olava Botna, ki je bil danes osmi.

Slovencem se je vrhunski izid na desetkilometrski tekmi z dvema strelskima postankoma spet izmuznil zaradi napak z orožjem. Najboljši je bil na 25. mestu z enim zgrešenim strelom 38-letni Jakov Fak, ki je del decembra in januar zamudil zaradi poškodbe kolena in regeneracije.

Na nedeljsko zasledovanje so se uvrstili tudi hitri 34. Lovro Planko, 35. Anton Vidmar in 36. Miha Dovžan. Prvi je moral v kazenski krog trikrat, drugi enkrat, zadnji pa enkrat, a v smučini ni uspel unovčiti dobrega streljanja.

V soboto ob 14.45 sprinterska tekma na 7,5 km čaka še biatlonke, tudi s Polono Klemenčič, Anamarijo Lampič, Leno Repinc in Manco Caserman. V nedeljo tekmovalke in tekmovalce čaka zasledovanje.