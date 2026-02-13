  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Jakov Fak vse hitrejši: Naslednjič moram pojesti pol pice več in bo bolje

Biatlonci so se na OI merili v sprintu, bolj od Norvežanov pa se tokrat smeji Francozom. Slovenci zelo hitri, a s preveč napakami na strelišču.
Predvsem veseli dejstvo, da je Jakov Fak zelo dobro tekel. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters
Galerija
Predvsem veseli dejstvo, da je Jakov Fak zelo dobro tekel. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters
M. Ru., STA
13. 2. 2026 | 15:34
13. 2. 2026 | 16:48
4:31
A+A-

Francoz Quentin Fillon Maillet je zmagovalec moške sprinterske biatlonske olimpijske tekme v Anterselvi. Na letošnjih igrah je bil zlat že z mešano štafeto in osvojil svojo sedmo olimpijsko kolajno, s čimer se je izenačil s slovitim rojakom Martinom Fourcadom. Slovenci so nastopili solidno, najboljši je bil Jakov Fak na 24. mestu, na zasledovanje pa so se uvrstili tudi Lovro Planko, Anton Vidmar in Miha Dovžan.

Fak je imel na zadnjem streljanju nekaj težav s puško. »Že v prvem strelu sem odložil puško, stoje nisem čutil tal tako, da bi lahko streljal lepo serijo. Očitno moram malo več jesti, denimo pol pice več, in bo naslednjič bolje. V teku pa sem se danes že počutil bolje kot na 20 km. Še več pričakujem na zasledovanju v nedeljo. Ob nepravem času sem imel težave s poškodbo, ampak bom naredil vse, da bi izvlekel kar največ na teh OI.«

Dejstvo, da je Fak znova na visokem nivoju, čeprav nekaj tednov po poškodbi meniskusa ni treniral, je zelo vzpodbudno. Tudi preostali trije Slovenci so bili zelo dobri, Lovro Planko je bil izjemno hiter, a je imel težave na strelišču. »Zelo hitro pa je šel moj nastop po gobe, že na prvem strelskem postanku. Kar nekaj fantov je sicer zgrešilo, za kaj več bi moral zadeti vsaj devet strelov. Stoje sem se v streljanju nato boril za zasledovanje. Ko sem enkrat zgrešil, sem se kar ustrašil. A sem ponosen, da mi je uspelo.«

Francozi najsrečnejši, Jacquelin za mišjo dlako ob kolajno

Fillon Maillet je z zmago nadgradil srebro iz Pekinga 2022, zlato pa si je pritekel v zadnjem krogu. Na zadnjem streljanju je imel njegov rojak Emilien Jacquelin šest sekund prednosti pred njim, a je v zadnjem 3,3 km dolgem krogu izgubil 22 sekund. Kazalo je na dvojno francosko zmago, in da se bo Jacquelin odkupil za 55. mesto na posamični tekmi, kar mu je delno uspelo, vseeno pa bo bržkone najbolj razočaran v karavani danes.

Iz ozadja sta se na zmagovalni oder prebila Norvežana Vetle Sjaastad Christiansen in Sturla Holm Laegreid. Prvi je na strelišču zaostajal še dobrih 17 sekund, drugi pa skoraj 21, a sta ga oba prepričljivo prehitela. Jacquelinu se je kolajna izmuznila za dve desetinki sekunde. Danes je Fillion Maillet ponovil Laegreidovo taktiko, a upravičeno: razglasil je, da s partnerico pričakuje prvega otroka.

Tako kot zmagovalec, pa bo danes zanimiv tudi tretjeuvrščeni Laegreid. Ta je bronasto kolajno na 20 km in medijsko izpostavljenost izkoristil, da je prav na igrah bivšemu dekletu priznal, da jo je prevaral in s tem v domovini zasenčil zlato mladega rojaka Johan-Olava Botna, ki je bil danes osmi.

Slovencem se je vrhunski izid na desetkilometrski tekmi z dvema strelskima postankoma spet izmuznil zaradi napak z orožjem. Najboljši je bil na 25. mestu z enim zgrešenim strelom 38-letni Jakov Fak, ki je del decembra in januar zamudil zaradi poškodbe kolena in regeneracije.

Na nedeljsko zasledovanje so se uvrstili tudi hitri 34. Lovro Planko, 35. Anton Vidmar in 36. Miha Dovžan. Prvi je moral v kazenski krog trikrat, drugi enkrat, zadnji pa enkrat, a v smučini ni uspel unovčiti dobrega streljanja.

V soboto ob 14.45 sprinterska tekma na 7,5 km čaka še biatlonke, tudi s Polono Klemenčič, Anamarijo Lampič, Leno Repinc in Manco Caserman. V nedeljo tekmovalke in tekmovalce čaka zasledovanje.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Po škandalu z alkoholom: prihodnost slovenskega trenerja pod velikim vprašajem

Glavni trener finske reprezentance v smučarskih skokih Igor Medved je moral zaradi incidenta, povezanega z alkoholom, nemudoma zapustiti olimpijske igre.
Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Danes na olimpijskih igrah (13. februar): Jakov Fak slovenski adut

Današnji program na olimpijskih igrah Milano – Cortina 2026 prinaša nove slovenske nastope.
13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlonka Julie Simon

Na tuj račun zapravila več kot 2000 evrov in osvojila zlato

Francoska biatlonka Julie Simon je v letih 2021 in 2022 zlorabila kreditni kartici reprezentančne kolegice in fizioterapevta. Oktobra je bila obsojena.
12. 2. 2026 | 13:38
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Portorož

Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
Preberite več

Več iz teme

Jakov FakMiha DovžanLovro PlankoToni Vidmarbiatlonolimpijske igreMilano CortinaQuentin Fillon Maillet

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Združeno kraljestvo

Sodišče prepoved Palestinske akcije razglasilo za nezakonito

Prepoved sicer zaenkrat, kljub nelegalnosti, ostaja v veljavi, notranje ministrstvo pa je že napovedalo pritožbo.
13. 2. 2026 | 17:19
Preberite več
Novice  |  Svet
Francija

Pod plazovi ugasnila še tri življenja

Iz Val d'Isera so sporočili, da je plaz odnesel šest smučarjev. Kljub hitremu posredovanju reševalcev so trije umrli.
13. 2. 2026 | 17:08
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Portret tedna

Družina, ki je osvojila svet: kako sta starša Prevc vzgojila olimpijske šampione

Med osmimi olimpijskimi kolajnami še ni zlate posamične. Nika in Domen lahko to spremenita ta konec tedna.
Aljaž Vrabec 13. 2. 2026 | 17:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogomet

Benjamin Šeško vsak dan meditira, raje od družabnih omrežij ima knjige

Slovenski nogometni zvezdnik je spregovoril o svojih navadah ob prostih dneh. Raje od družabnih omrežjih prebere kakšno knjigo.
13. 2. 2026 | 16:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Peter Magyar

Vodji madžarske opozicije grozijo z objavo posnetka spolnih odnosov

Magyar domneva, da grožnja z objavo na skrivaj posnetega videa s spolno vsebino prihaja iz kroga premierja Orbana.
13. 2. 2026 | 16:18
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Portret tedna

Družina, ki je osvojila svet: kako sta starša Prevc vzgojila olimpijske šampione

Med osmimi olimpijskimi kolajnami še ni zlate posamične. Nika in Domen lahko to spremenita ta konec tedna.
Aljaž Vrabec 13. 2. 2026 | 17:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nogomet

Benjamin Šeško vsak dan meditira, raje od družabnih omrežij ima knjige

Slovenski nogometni zvezdnik je spregovoril o svojih navadah ob prostih dneh. Raje od družabnih omrežjih prebere kakšno knjigo.
13. 2. 2026 | 16:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Peter Magyar

Vodji madžarske opozicije grozijo z objavo posnetka spolnih odnosov

Magyar domneva, da grožnja z objavo na skrivaj posnetega videa s spolno vsebino prihaja iz kroga premierja Orbana.
13. 2. 2026 | 16:18
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo