Francosko zmagoslavje, med Slovenkami najboljša najmlajša

Na svetovnem prvenstvu v biatlonu v češkem Novem Mestu so podelili prvi komplet kolajn v posamični konkurenci. Zlato v ženski šprinterski tekmi na 7,5 km je osvojila Francozinja Julia Simon. Najboljša Slovenka je bila Lena Repinc, brez zgrešenega strela je bila 30., Anamarija Lampič pa je s petimi zgrešenimi tarčami končala na 36. mestu. Med našimi je nastopila še Polona Klemenčič in bila z dvema zgrešenima streloma 44.

Najmlajša v slovenski ekipi Repinčeva je prvo tekmo opravila najbolje in sploh dosegla svojo najvišjo uvrstitev doslej na prvenstvih. Že prvi strelski nastop je končala brez napake, prav tako je vse tarče zadela v drugem in se proti cilju podala z 21. izhodišča, na koncu je sicer še nekaj mest izgubila, vendar je z zaostankom 2:09,1 pristala na robu trideseterice.Za deset sekund je tako prehitela tudi Lampičevo; najboljša slovenska biatlonka je možnosti za kaj več zapravila že na prvem strelskem postanku, ko je zgrešila dvakrat. Tako ji ni pomagala niti boljša tekaška predstava, dokončno pa je bilo jasno, da ne bo prav pri vrhu po drugem strelskem nastopu. Zgrešila je še tri tarče, tako da je bila na koncu z zaostankom 2:19,3 na 36. mestu. Klemenčičeva je dobro opravila prvi strelski nastop in pokrila vse tarče, v drugo je zgrešila dvakrat in bila44. (+ 2:31,5).

Sicer pa je bil to povsem francoski večer. Brez kazenskega kroga se je izkazala omenjena svetovna prvakinja, rojakinjama Justine Braisaz Bouchet in Lou Jeanmonnot sta pripadla srebro in bron. Uspeh Francozinj pa je dopolnila še četrta Sophie Chauveau, ki se ji je medalja izmuznila za 3,4 sekunde. Najboljša nefrancoska biatlonka je bila na petem mestu Latvijka Baiba Bendika, polom pa so doživele favorizirane Norvežanke, saj jih ni bilo med najboljših deset.

V soboto bo na SP na vrsti moška tekma na 10 kilometrov, v nedeljo pa obe zasledovalni preizkušnji, ženska na 10 in moška na 12,5 km.