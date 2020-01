Fourcade zmagovalec tekme s skupinskim startom v Oberhofu, Fak peti

Jakov Fak je po četrtem mestu v avstrijskem Hochfilznu dosegel drugo najboljšo uvrstitev v sezoni. FOTO: Matej Družnik/Delo

Francozje zmagovalec moške biatlonske tekme s skupinskim startom v nemškem Oberhofu. Z zmago je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, saj doslej vodilni Norvežanv Oberhofu ne nastopa.je po zelo dobri predstavi zasedel peto mesto.Fourcade je v težkih razmerah v Oberhofu dodobra unovčil svoje izkušnje. Še na polovici tekme je bil z do takrat strelsko ničlo v vodstvu Nemec, ki pa je moral nato v kazenski krog in vodstvo sta prevzela Francoza Fourcade inOdločalo je zadnje streljanje, kjer je Fourcade zgrešil le enkrat, Desthieux pa dvakrat in sedemkratni zmagovalec svetovnega pokala je prišel do vodstva in majice vodilnega v karavani. Fourcade je dosegel tretjo zmago v sezoni in že 79. v karieri.v ozadju je bil na strelišču še enkrat soliden tudi Peiffer, ki je strelišče zapustil 14 sekund za Desthieuxom, ga ujel in v ciljem sprintu tudi prehitel za končno drugo mesto.Dvaintridesetletni Fak je po četrtem mestu v avstrijskem Hochfilznu dosegel drugo najboljšo uvrstitev v sezoni. Dolgo je kazalo le na boj za deseterico, saj je bil najboljši slovenski biatlonec na prvih treh streljanjih nenatančen po enkrat in strelišče zapuščal kot 15., 13. in 12. Na zadnjem streljanju pa je šel Fak z ničlo v zadnji krog celo kot četrti.Kmalu ga je prehitel Norvežan, v boju z Nemcem, Švedomin Norvežanompa je imel Fak v končnici največ moči, čeprav ga je vmes začasno prehitel Nelin, in zasedel peto mesto.»Na koncu je izgledalo, kot da imam še veliko moči, kar je bilo res. Res pa je tudi, da sem sekunde v smučini izgubil pred tem. Varčeval sem z močmi, da se mi na zadnjem streljanju ne bi tresle noge, kar se je na strelišču obrestovalo. Seveda sem zadovoljen, a želim si še precej več in vem, da bo še bolje,« je po tekmi za STA povedal Fak in tako podčrtal, da s tekaško formo v uvodu v leto 2020 še vedno ni povsem zadovoljen.Obregnil se je tudi na stanje prog v Oberhofu. »Vsak dan smo zaradi kamenja in ledu na progi uničili vsaj en par smuči. Za ekipo, kot je naša, je to udarec. A kot vedno so se organizatorji potrudili, da na vsak način speljejo začrtani program do konca.«Biatlonska karavana se prihodnji teden seli v Ruhpolding na Bavarsko, nato pa bo prišla na Pokljuko.