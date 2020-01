Francozinja Clara Direz prvič na stopničke svetovnega pokala

Alpske smučarke so se v italijanskem Sestrieru prvič pomerile v paralelnem veleslalomu. V finalu dveh smučark, ki še nikoli nista stali na zmagovalnem odru svetovnega pokala, je zmagala Francozinja Clara Direz, ki je bila hitrejša od Avstrijke Elise Mörzinger.



Slovenka Tina Robnik je osvojila osmo mesto.



Vožnjo za tretje mesto je v italijanskem dvoboju Federice Brignone in Marte Bassino dobila slednja. Za Bassinovo so to devete stopničke v svetovnem pokalu.



Na tekmi je poleg Robnikove nastopila še ena Slovenka Meta Hrovat, ki je končala na 23. mestu. Robnikovi je v dveh kvalifikacijskih vožnjah uspel osmi dosežek, Hrovatovi, ki je na paralelnem slalomu v St. Moritzu osvojila četrto mesto, 25. To je pomenilo, da sta se slovenski smučarki srečali že v šestnajstini finala. Robnikova je prvo vožnjo dobila s prednostjo 48 stotink sekunde, drugo pa za stotinko sekunde in se iz slovenskega para prepričljivo uvrstila v osmino finala.



V šestnajstini finala je presenetljivo izpadla zmagovalka paralelnega slaloma v St. Moritzu Slovakinja Petra Vlhova. Premagala jo je Švicarka Aline Danioth, ki pa je potem v četrtfinalu grdo padla in tekma je bila zato nekaj trenutkov tudi prekinjena. Že v osmini finala je za še eno veliko presenečenje poskrbela Direzova, ki je izločila vodilno smučarko sezone Američanko Mikaelo Shiffrin. Američanka je sicer postavila najhitrejši čas kvalifikacij.



Robnikova se je v četrtfinale prebila potem, ko je v osmini finala za stotinko sekunde ugnala Američanko Nino O'Brien. Za polfinale se je potem pomerila s 24-letno Direzovo, a je bila Francozinja za devet stotink sekunde hitrejša. V vožnjah za razvrstitev je 28-letna Slovenka najprej izgubila proti Norvežanki Kristin Lysdahl, potem pa še proti njeni rojakinji Thei Louise Stjernesund in osvojila končno osmo mesto.



V kvalifikacijah sta neuspešno nastopili še dve Slovenki. Ana Bucik je v prvi kvalifikacijski vožnji odstopila, Maruša Ferk pa je bila na 45. mestu prepočasna za izločile boje.



Zadnja paralelna tekma za smučarke v letošnji sezoni bo slalom ob zaključku sezone marca v Areju.