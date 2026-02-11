Franjo Von Allmen že do tretje zlate kolajne, Miha Hrobat 13.

Švicarski alpski smučar Franjo Von Allmen je zlatima kolajnama s smuka in ekipne kombinacije dodal še prvo mesto v superveleslalomu. Na lepi in vznemirljivi tekmi je bil drugi nekoliko presenetljivo Američan Ryan Cochran-Siegle, ki je zaostal 13 stotink, do svojega prvega odličja na olimpijskih igrah pa je s tretjim mestom vendarle prišel tudi Marco Odermatt (+0,28). Miha Hrobat je bil s solidno vožnjo 13.

Von Allmen je tako postal prvi smučar v zgodovini, ki je na enih igrha pod petimi krogi osvojil zlato tako v smuku kot v superveleslalomu. Temu je v navezi z Tanguyjem Nefom dodal še zmago v ekipni kombinaciji in tako Bormio zapustil kot velik junak.

Konkurenca je bila vnovič zelo strnjena, razlike pa so bile zelo majhne. Francoz Nils Allegre je na četrtem mestu kolajno zgrešil za vsega tri stotinke. Nekoliko so razočarali domačini Italijani, Giovanni Franzoni je bil tokrat šesti, Dominik Paris pa je zaradi odpete smučke odstopil. Tudi Avstrijci niso bili zadovoljni, Raphael Haaser je bil peti, Vincent Kriechmayer pa sedmi.

Najboljši Slovenec je bil Miha Hrobat, ki je bil na spodobnem 13. mestu. Spet je imel nekaj smole s štartno številko, saj se je na progo podal kot osemnajsti, ko je bilo na Stelviu že nekaj smučin in mehkejšega snega. To vseeno ni izgovor, Kranjčan je največ izgubil v drugem sektorju, zato se ni boril za deseterico.

»V delu, ki visi, sem mogoče bil prehiter, nisem imel dovolj smučk obrnjenih v desno, prišel sem prenizko in nisem odnesel hitrosti, ki bi jo lahko. To se hitro pozna. Nisem dosegel načrtov, ki sem jih imel. Glede na to, kakšne težave sem imel na začetku, je to očitno moj maksimum. Pozitivna stvar pa so občutki, ki sem jih imel na smučeh, da sem lahko napadel. Povprečna hitrost še ni tam, kjer bi mogla biti, ampak je še nekaj tekem do konca sezone. Zdaj me čaka nekaj dni počitka, nekaj treninga in gremo naprej,« je pod OI črto potegnil Kranjčan, ki še ni povsem zadovoljen s svojo pripravljenostjo, a nove priložnosti še pridejo.

Na štartu je bil tudi drugi Slovenec Martin Čater, ki v superveleslalomu ne blesti, tokrat pa je bil predvsem v spodnjem delu dokaj konkurenčen ter končal kot 20.