Freund: Ali je Peter že kaj zaskrbljen zaradi Domna?

Na tekmah smučarskih skakalcev in skakalk za svetovni pokal v Willingenu je bilo minuli konec tedna mogoče čutiti, da je z olimpijskimi igrami v Italiji, ki se bodo s slovesnim odprtjem uradno začele v petek (20.00), pred vrati glavni vrhunec sezone v zimskih športih. Z izjemo Domna Prevca, ki je znova skakal v svoji ligi (in morda ob njem obakrat drugouvrščenega Japonca Rena Nikaida), so se preostalim vročim favoritom na veliki napravi Mühlenkopfschanze »zatresle« noge.

Že res, da je največja skakalnica na svetu, če odmislimo letalnice, posebna in da je vrstni red – še zlasti v soboto – krojil tudi spremenljiv veter, toda najmlajšega od bratov Prevc – tako je vsaj videti – v nasprotju z drugimi zdaj nič ne more vreči iz zmagovitega tira. Ne takšne ali drugačne razmere, ne znižano zaletišče, ne pobegle smuči ...