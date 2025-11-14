Garal je za nove lepe spomine in videl, kako je udaril Ferrarijev predsednik

Nove sezone za svetovni pokal v smučarskih skokih, ki se bo prihodnji petek začela v Lillehammerju, se že zelo veseli tudi Anže Lanišek. »Končno je malo pritisnil mraz, na torkovem treningu se mi je prvič v tej jeseni malo zanohtalo,« je razmere na skakalnici v Kranju slikovito opisal 29-letni Domžalčan, ki je prejšnjo zimo končal na najlepši možni način – z zmago v Planici. Glede na zadnje skoke bo član SSK Mengeš tudi v olimpijski zimi 2025/26 med glavnimi slovenskimi aduti.

Na finalu velike nagrade FIS v Klingenthalu ste pred tremi tedni na posamični tekmi izvlekli 17. mesto. Kakor vas poznam, ste verjetno tudi tam pričakovali več, mar ne?

»Moji skoki tam res niso bili pravi. Kadar niso takšni, tudi nisem zadovoljen. Zaradi tega sem si vzel dan več časa le zase, se pogovoril s sabo, se 'resetiral' in postavil stvari na svoje mesto.«