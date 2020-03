Gazzetta dello Sport: Zaključek sezone v Cortini odpovedan

Italijanski športni medij Gazzetta dello Sport poroča, da je zaključek sezone v alpskem smučanju v italijanski Cortini d'Ampezzo v celoti odpovedan, čeprav je Mednarodna smučarska zveza (Fis) sporočila, da bo dokončno odločitev o izvedbi tekmovanja sporočila v soboto dopoldan. Vodilni italijanski športni medij navaja dogovor med Fisom in Italijansko smučarsko zvezo (Fisi), ki sta sprejeli odločitev, da se zaradi nevarnosti novega kronavirusa v celoti odpove spored zaključka svetovnega pokala in da nadomestnega prizorišča ne bodo iskali ali določili.



Italijanska zveza je sicer po navedbah italijanskih medijev želela izpeljati zaključek sezone brez gledalcev, a so vsi člani izvršnega odbora Fisa predlog zavrnili. Tako se bo po njihovih informacijah sezona alpskega smučanja končala naslednji konec tedna v Kranjski Gori, kjer bosta na podkorenski strmini na sporedu tekmi v tehničnih disciplinah za moške, ter v švedskem Aareju, kjer bodo tekmovale ženske.

»Z veliko žalostjo sprejemamo odločitev Fisa«

»Z veliko žalostjo sprejemamo odločitev Fisa,« je dejal predsednik Italijanske smučarske zveze Flavio Roda in dodal, da je to velik udarec za svet športa, ki bo imel »velike ekonomske posledice tako za zvezo kot za organizacijski odbor svetovnega prvenstva prihodnje leto«. Na Fis so sprva napovedovali, da bodo pred odločitvijo počakali navodila italijanskih deželnih vlad.



Svet Mednarodne smučarske zveze (FIS) je danes na izredni telefonski seji sklenil, da bo o zaključku svetovnega pokala v alpskem smučanju v italijanski Cortini d'Ampezzo odločil v soboto. Tako so se odločili po posebnem zasedanju in sodelovanju s pristojnimi organi v Italiji. Oblasti v naši zahodni soseščini so sicer v začetku meseca odločile, da bo treba za en mesec športne prireditve izvajati brez gledalcev za čim manjšo možnost širjenja novega koronavirusa.

Priprave na Planico potekajo nemoteno

Odločitev o izvedbi tekem v Cortini d'Ampezzu, prizorišču zadnjih tekem v sezoni alpskega smučanja, pa bo torej padla v soboto dopoldan. Za zdaj ostala tekmovanja pod okriljem Fisa ostajajo na programu, a nekatera potekajo brez prisotnosti gledalcev, med njimi tudi tekme v smučarskih skokih v Oslu na Holmenkollnu.



Usoda Planice, kjer bo med 19. in 22. marcem potekalo svetovno prvenstvo v poletih, še ni znana, po besedah Smučarske zveze Slovenije pa priprave na dogodek potekajo nemoteno.