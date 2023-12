Geiger po premisleku vendarle razkril novinarki, zakaj so tako močni

V nadaljevanju preberite:

V 45. sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih so ob Avstrijcih s Stefanom Kraftom na čelu najbolje odrinili Nemci, ki so se po zaslugi Karla Geigerja minuli konec tedna veselili obeh zmag v Klingenthalu. Tekmeci s Slovenci na čelu že ugibajo, zakaj so tako močni, potihem pa jim pripisujejo marsikaj. Bavarski as je sicer priznal, da mu je začelo v nedeljo srce hitreje bíti, po tekmi pa je po krajšem premisleku novinarki nemške televizijske postaje ARD vendarle zaupal, zakaj jim gre na začetku te sezone tako dobro od nog ...