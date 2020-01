Geiger vodi po prvi seriji, trije Slovenci med prvimi desetimi

Po prvi seriji tekme svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Val di Fiemmeju vodi Nemec Karl Geiger. V finalu bo skočilo vseh šest Slovencev, ki so nastopili na tekmi, po prvi seriji pa so v najboljšem položaju Domen Prevc, Rok Justin in Anže Lanišek na šestem, sedmem in devetem mestu.



Geiger (104,5 m/151,1) vodi pred Avstrijcem Stefanom Kraftom (102 m/145,8), tretji je Poljak Kamil Stoch (101 m/145,4).



Vseh šest Slovencev, ki so nastopili na tekmi, ta poteka na srednji napravi, je bilo uspešnih in so si zagotovili finale. Najboljše izhodišče ima Domen Prevc (101 m/138,5) na šestem mestu, z dvema desetinkama zaostanka je mesto za njim Justin (101,5 m), v deseterici pa je še Anže Lanišek (100,5 m/137,6) na devetem mestu.



Cene Prevc (98 m/132,4) je bil 17., Peter Prevc (96 m/130,3) 23., Timi Zajc (99 m/138,3) pa 27.

Druga serija se bo začela ob 17.06.