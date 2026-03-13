Gesta Nemcev med rusko himno razburila Moskvo

Marija Zaharova, predstavnica za odnose z javnostmi pri ruskem zunanjem ministrstvu, je ostro kritizirala ravnanje dveh nemških športnikov po torkovi podelitvi kolajn na paraolimpijskih igrah v Italiji. Povod za njen odziv je bil protest dvojca Linn Kazmaier in Florian Baumann med igranjem ruske himne.

Zlato v šprintu za slabovidne je osvojila ruska paraolimpijka Anastasija Bagajan, njen vodnik pa je bil Sergej Sinjakin. Med podelitvijo odličij sta med rusko himno nemška tekmovalca, ki sta osvojila srebrno kolajno, obdržala kapi na glavi, poleg tega sta se obrnila stran od ruske zastave. Po poročanju medijev sta zavrnila tudi skupno fotografijo z Bagajanovo in Sinjakinom.

Zaharova je v pogovoru za ruski športni portal Match TV izjavila, da ruskim paraolimpijcem ni treba skrbeti zaradi takšnega ravnanja. Po njenih besedah za rusko reprezentanco to, da na skupnih fotografijah ni Nemcev, ne predstavlja nobene težave. Ob tem je uporabila tudi ostro retoriko. Kot je navedla, bi bilo po njenem mnenju bolje, da bi se nemški športniki držali na razdalji, dokler se ne bodo ozdravili nacizma.

Gesta Linn Kazmaier in Floriana Baumanna (na fotografiji levo) je razburila Moskvo. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Ruskim in beloruskim športnikom je sicer na paraolimpijskih igrah dovoljeno nastopati pod lastnimi državnimi simboli, kar je v mednarodni športni skupnosti sprožilo precejšnje polemike. Več držav je odločitev mednarodnega paraolimpijskega komiteja protestno obsodilo že ob odprtju tekmovanja.

Nekatere delegacije so se na odločitev odzvale tudi z bojkotom uvodne slovesnosti, med njimi po poročanju medijev tudi nemška reprezentanca, ki je na slovenskem odprtju v Veroni ni bilo.