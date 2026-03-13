  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Gesta Nemcev med rusko himno razburila Moskvo

Predstavnica za odnose z javnostmi pri ruskem zunanjem ministrstvu Marija Zaharova je bila ostra do nemških športnikov na paraolimpijskih igrah v Italiji.
Marija Zaharova, predstavnica za odnose z javnostmi pri ruskem zunanjem ministrstvu, je ostro kritizirala ravnanje nemških športnikov. FOTO: Shamil Zhumatov/Reuters
Galerija
Marija Zaharova, predstavnica za odnose z javnostmi pri ruskem zunanjem ministrstvu, je ostro kritizirala ravnanje nemških športnikov. FOTO: Shamil Zhumatov/Reuters
Miha Šimnovec
13. 3. 2026 | 11:47
2:08
A+A-

Marija Zaharova, predstavnica za odnose z javnostmi pri ruskem zunanjem ministrstvu, je ostro kritizirala ravnanje dveh nemških športnikov po torkovi podelitvi kolajn na paraolimpijskih igrah v Italiji. Povod za njen odziv je bil protest dvojca Linn Kazmaier in Florian Baumann med igranjem ruske himne.

Zlato v šprintu za slabovidne je osvojila ruska paraolimpijka Anastasija Bagajan, njen vodnik pa je bil Sergej Sinjakin. Med podelitvijo odličij sta med rusko himno nemška tekmovalca, ki sta osvojila srebrno kolajno, obdržala kapi na glavi, poleg tega sta se obrnila stran od ruske zastave. Po poročanju medijev sta zavrnila tudi skupno fotografijo z Bagajanovo in Sinjakinom.

Zaharova je v pogovoru za ruski športni portal Match TV izjavila, da ruskim paraolimpijcem ni treba skrbeti zaradi takšnega ravnanja. Po njenih besedah za rusko reprezentanco to, da na skupnih fotografijah ni Nemcev, ne predstavlja nobene težave. Ob tem je uporabila tudi ostro retoriko. Kot je navedla, bi bilo po njenem mnenju bolje, da bi se nemški športniki držali na razdalji, dokler se ne bodo ozdravili nacizma.

Gesta Linn Kazmaier in Floriana Baumanna (na fotografiji levo) je razburila Moskvo. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Gesta Linn Kazmaier in Floriana Baumanna (na fotografiji levo) je razburila Moskvo. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Ruskim in beloruskim športnikom je sicer na paraolimpijskih igrah dovoljeno nastopati pod lastnimi državnimi simboli, kar je v mednarodni športni skupnosti sprožilo precejšnje polemike. Več držav je odločitev mednarodnega paraolimpijskega komiteja protestno obsodilo že ob odprtju tekmovanja.

Nekatere delegacije so se na odločitev odzvale tudi z bojkotom uvodne slovesnosti, med njimi po poročanju medijev tudi nemška reprezentanca, ki je na slovenskem odprtju v Veroni ni bilo.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Švedskemu zvezdniku so grozili celo s smrtjo

Vrhunski biatlonec Samuel Samuelsson slovi kot od eden od tistih športnikov, ki nima dlake na jeziku. Ni skrivnost, da mu gredo v nos Rusi.
Miha Šimnovec 23. 6. 2025 | 22:35
Preberite več
Šport  |  Tenis
Vojna v Ukrajini

Za Ukrajino se na fronti bori tudi nekdanji zmagovalec turnirja v Umagu

Aleksandr Dolgopolov, ki je bil na svetovni lestvici najvišje uvrščen na 13. mesto, je v treh letih vojne v domovini doživel marsikaj. Želi si le preživeti.
Miha Šimnovec 19. 2. 2025 | 12:02
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Uspehe posveča ukrajinskim vojakom

Norveški biatlonski asi podpirajo Pidručnjega: Za Ruse ni mesta na OI!

Najboljši ukrajinski biatlonec tudi na SP v Nemčiji spremlja vesti iz domovine in se razveseli dobrih, ko so branitelji uspešni proti slabim ljudem iz Rusije.
Miha Šimnovec 17. 2. 2023 | 14:19
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Vojna v Ukrajini

Kdor bo igral v Rusiji, ne bo dobil priložnosti v reprezentanci

Na Finskem se zgražajo nad tistimi hokejisti, ki bodo še naprej igrali v KHL.
Miha Šimnovec 30. 7. 2022 | 10:44
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Vojna v Ukrajini

Svojim otrokom ne zna pojasniti, zakaj jih želijo Rusi pobiti

Ukrajinski boksarski šampion Oleksandr Usik se bo 20. avgusta še drugič udaril z Anthonyjem Joshuo. K povratnemu dvoboju so ga pregovorili ranjeni rojaki.
Miha Šimnovec 29. 7. 2022 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vojna v Ukrajini

Nekdanji kapetan ruske reprezentance: Morda me bodo za te besede ubili

Igor Denisov ostro obsodil vojno v Ukrajini. Ruskega predsednika Vladimirja Putina roti, da jo čim prej konča.
Miha Šimnovec 16. 6. 2022 | 13:50
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vojna v Ukrajini

Ruska nogometašica brez dlake na jeziku: Putin nam je ukradel prihodnost

Nadežda Karpova, napadalka Espanyola, je kritična do ruskega predsednika in večine rojakov, ki si samo zatiskajo oči pred vojno v Ukrajini.
Miha Šimnovec 9. 6. 2022 | 12:07
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vojna v Ukrajini

Navijači v Estoniji namenili Putinu srhljiv transparent

Nogometaši kijevskega Dinama so se na turneji za mir ustavili tudi v Talinu.
Miha Šimnovec 18. 5. 2022 | 20:51
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Kako odločajo sodišča

Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
Preberite več
Šport  |  Košarka
Konec zaroke

Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Stalne kontrole Prevca so po trenerjevem mnenju že vprašljive

Na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom jutri kvalifikacije smučarskih skakalcev in skakalk za sobotni tekmi. Domnova diskvalifikacija še vedno odmeva.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 19:50
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Shiffrinova razkrila šokantna sporočila: Ti si ničvreden kos smeti

Ameriška smučarska zvezdnica je objavila brutalne komentarje, ki jih je prejela med nedavnimi olimpijskimi igrami v Italiji.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 13:18
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

paraolimpijske igreMarija ZaharovaAnastasija Bagajanvojna v UkrajiniRusija-Ukrajina

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Forbesova lestvica najbogatejših

Hrvaška ima svojega prvega milijarderja

Edini iz nekdanje Jugoslavije, ki je na seznamu najbogatejših ljudi na svetu, ni ne Srb ne Hrvat in ne Slovenec.
13. 3. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Športne igre mladih

V družbi Čeferina, Goloba in Jankovića štafetno palico prevzel Goran Dragić

Na ljubljanskem gradu so na slovesnem dogodku za novega ambasadorja Športnih iger mladih razglasili upokojenega košarkarskega zvezdnika Gorana Dragića.
13. 3. 2026 | 12:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Ljudje v ozadju politikov: Gre za najbolj umazano in zahtevno kampanjo do zdaj

Komunikacijski svetovalci razkrivajo, kaj se v resnici dogaja v zakulisju volilne kampanje: od »gladiatorskih« soočenj do izsekov na družbenih omrežjih.
Pija Kapitanovič 13. 3. 2026 | 12:50
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kemikalije

Odpoklic otroške jakne francoskega proizvajalca

Odpoklic vodoodporne jakne so odredili zaradi prekoračene mejne vrednosti kemikalij iz skupine PFAS.
13. 3. 2026 | 12:40
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Izbor energetskega svetovalca: 8 rešitev s sejma Dom za gradnjo ali prenovo

Predstavljamo osem izdelkov in storitev s sejma Dom, ki si po mnenju energetskega svetovalca Bojana Žnidaršiča zaslužijo dodatno pozornost.
13. 3. 2026 | 12:38
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Ljudje v ozadju politikov: Gre za najbolj umazano in zahtevno kampanjo do zdaj

Komunikacijski svetovalci razkrivajo, kaj se v resnici dogaja v zakulisju volilne kampanje: od »gladiatorskih« soočenj do izsekov na družbenih omrežjih.
Pija Kapitanovič 13. 3. 2026 | 12:50
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kemikalije

Odpoklic otroške jakne francoskega proizvajalca

Odpoklic vodoodporne jakne so odredili zaradi prekoračene mejne vrednosti kemikalij iz skupine PFAS.
13. 3. 2026 | 12:40
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Izbor energetskega svetovalca: 8 rešitev s sejma Dom za gradnjo ali prenovo

Predstavljamo osem izdelkov in storitev s sejma Dom, ki si po mnenju energetskega svetovalca Bojana Žnidaršiča zaslužijo dodatno pozornost.
13. 3. 2026 | 12:38
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Sistem dinamičnega upravljanja hitrosti rešuje zastoje na avtocestah

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Zobozdravstvo s podpisom

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
HOTEL RAMONDA

Luksuz in užitek pod mističnim Rtnjem

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo