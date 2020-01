Girardelli vrnil udarec smučarkam: Bansko je ločilo zrno od plev

Najprej bi morale pomesti pred svojim pragom

Marc Girardelli je bil vsestranski smučar, saj je zmagoval v vseh disciplinah. FOTO: Reuters

Mikaela Shiffrin je minuli konec tedna v Banskem slavila dve zmagi. FOTO: AFP



»Bansko je v smučanju ženski Kitzbühel!«

Mikaela Shiffrin je dvema zmagama v Banskem dodala še 4. mesto.

Ilka Štuhec je minuli konec tedna izvlekla 18., 19. in 20. mesto.

Bolgarija bo prihodnje leto gostilo mladinsko SP v alpskem smučanju.

Ljubljana – Mnoge alpske smučarke so se po tekmah za svetovni pokal minuli konec tedna v Banskem bolj ali manj glasno pritoževale nad tamkajšnjo progo, ki so jo prireditelji poimenovali po nekdanjem šampionu. Med najbolj kritičnimi sta bili Švicarkain Avstrijka»Ne razumem, zakaj so tu izpeljali takšno tekmo,« je zmajevala z glavo Suterjeva, ki se je morala po 14. in devetem mestu v smukih za konec tekmovalnega vikenda v Bolgariji sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom v superveleslalomu. Na glas se je jezila tudi Siebenhoferjeva, katere najboljša uvrstitev v Banskem je bila deveto mesto na prvem smuku: »Značilnosti proge nikakor ne ustrezajo svetovnemu pokalu!« Slovenska zvezdnica, ki ji v tej sezoni nikakor ne gre po načrtih in željah, je za smukaško progo, denimo, izjavila, da gre pravzaprav le za malo hitrejši veleslalom.Girardelli, večinski lastnik in ambasador smučarskega središča v Bolgariji, je – kakor so zapisali v švicarskem časniku Blick – hitro in brez dlake na jeziku vrnil udarec. »Nekatere smučarke bi morale najprej pomesti pred svojim pragom! Videli smo namreč privlačne in poštene tekme na tehnično zahtevni progi,« je odvrnil 56-letni avstrijski Luksemburžan, ki je med letoma 1984 in 1995 nanizal kar 46 zmag v svetovnem pokalu. Z njimi na (moški) večni lestvici drži peto mesto za Švedom(86), Avstrijcema(67) in(54) ter Italijanom(50).Toda dobitnik petih velikih kristalnih globusov (v sezonah 1984/85, 1985/86, 1988/89, 1990/91 in 1992/93) se pri tem ni ustavil in ni niti najmanj skoparil s kritikami na račun smučark. »Proga je številnim tekmovalkam jasno pokazala, kje so njihove meje. Vsekakor menim, da bi morale imeti v svetovnem pokalu zahtevnejše postavitve,« je predlagal Girardelli, ki se ni čudil, da so ob ameriški zvezdnici, ki je po petkovem smuku v svojo korist odločila tudi nedeljski superveleslalom, v Banskem prevladovale tudi tehnično vrhunsko podkovane Italijankein»Zahtevna proga je ločila zrno od plev. Še zlasti Avstrijke so se tokrat predstavile v zelo slabi luči,« je presodil štirikratni svetovni prvak in dvakratni olimpijski podprvak iz Albertvilla 1992 (v veleslalomu in superveleslalomu). Naše severne sosede se minuli konec tedna dejansko niso proslavile, saj na treh tekmah niso dosegle niti ene uvrstitve med peterico, najbolje od rok in nog pa znova ni šlo niti Štuhčevi, ki je izvlekla 18., 19. in 20. mesto.Da je bila proga resnično težka in trda, je legendarni Marc občutil tudi na lastni koži. »Čeprav sem si dal dodatno nabrusiti robnike na svojih smučeh, sem imel kljub temu med zavijanjem določene težave, ker nisem imel dovolj oprijema,« je razkril Girardelli, za katerega ni nobenega dvoma: »Kar je Kitzbühel za moško smučanje, je Bansko za žensko!«Na tem smučišču na meji nacionalnega parka Pirin bo prihodnje leto mladinsko svetovno prvenstvo, Girardelli pa se zavzema, da bi tam priredili tudi finale svetovnega pokala v alpskem smučanju. »In morda bomo imeli v Banskem nekega dne svetovno prvenstvo tudi v absolutni konkurenci. Zdaj proučujemo možnost, da bi naredili še eno progo, ki bi se končala v istem ciljnem prostoru,« je še zaupal v Lustenauu rojeni nekdanji zvezdnik »belega cirkusa«, v katerem je po sporu očetaz avstrijsko zvezo pravzaprav vso kariero tekmoval za Luksemburg.