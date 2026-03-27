Glavna tekmica Nike Prevc z visokimi načrti v Planici

Najboljša slovenska smučarska skakalka in dobitnica treh zaporednih velikih kristalnih globusov Nika Prevc je v tej sezoni svetovnega pokala opazno blestela, toda imela je tudi nekaj trenutkov, ko ni bila najboljša, priložnost so takrat dobile druge skakalke. Mednje sodita predvsem Japonka Nozomi Marujama in Avstrijka Lisa Eder, ki sta se skupaj z Norvežanko Anno Odine Strøm borili za drugo mesto v skupni razvrstitvi. Obe sta več let članici svetovnega pokala, a šele v tej zimi sta zares zacveteli in se redno borili za mesta na zmagovalnem odru. Prav zato bosta nevarni Niki tudi na planiški letalnici.