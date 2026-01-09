Glavni cilj je Marcelu Hirscherju ušel

Dvakratni olimpijski in sedemkratni svetovni prvak v alpskem smučanju Marcel Hirscher je za nedoločen čas odložil vrnitev v tekmovalni šport. Tempo, ki ga lahko vzdržujem, ni vreden svetovnega pokala, je Hirscher povedal v danes objavljenem posnetku na Instagramu. »Nadaljeval bom treninge in morda bom pripravljen za naslednjo sezono.«

Marcel Hirscher to olimpijsko zimo ne bo tekmoval. Če bi nastopil, bi bile prihodnji mesec olimpijske igre njegove četrte.

Osemkratni zmagovalec skupnega seštevka si je po natrgani križni vezi v kolenu zelo prizadeval za vrnitev v karavano belega cirkusa. A je bil prisiljen svojo vrnitev v svetovni pokal prestaviti za nedoločen čas. »Resnica je, da preprosto ni mogoče,« je povedal šampion s Solnograškega, ki od leta 2024 nastopa za domovino svoje matere Nizozemsko.

Hirscher je uradno načrtoval vrnitev januarja. Vendar ta načrt ni izvedljiv. »Letos zame ne bo tekem svetovnega pokala ali olimpijskih iger,« je dejal Hirscher. Za nameček je javnost seznanil o prisilnem 14-dnevnem premoru zaradi poškodbe mečne mišice ob prehodu starega v novo leto.