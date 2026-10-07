Slovenska šampionka v solzah sporočila težko odločitev

Na Brdu pri Kranju, kjer je potekala predstavitev reprezentanc Smučarske zveze Slovenije, je za novico dneva poskrbela deskarka Gloria Kotnik, ki je s solzami v očeh sporočila, da bo prihajajoča sezona svetovnega pokala tudi njena zadnja v karieri.

Dobitnica bronaste kolajne z olimpijskih iger leta 2022 v Pekingu je s tresočim glasom povedala, da je deskanje njeno življenje, zaradi česar odločitev o koncu športne poti po zimi 2026/27 nikakor ni bila enostavna, temveč je vseeno pravilna.

Bronasto kolajno je osvojila na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»Ponosna sem na prehojeno pot in pred mano je še ena sezona, v kateri bom dala vse, kar imam. To bo sezona hvaležnosti za vse, kar mi je šport dal in v kar me je izoblikoval.«

Potem ko je napovedala svojo zadnjo sezono v svetovnem pokalu, je dodala še, da bo dala vse od sebe, da bo sezona najboljša. »Po koncu sezone pa bo čas še za druge stvari,« je sklenila. Omenila je tudi, da se v sklepni sezoni še posebej veseli domače preizkušnje za svetovni pokal v deskanju na Rogli.