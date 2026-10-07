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Zimski športi

Slovenska šampionka v solzah sporočila težko odločitev

Dobitnica olimpijske kolajne se v novi sezoni veseli predvsem domače tekme na Rogli.
Bronasta olimpijka Gloria Kotnik je napovedala svojo zadnjo sezono. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Bronasta olimpijka Gloria Kotnik je napovedala svojo zadnjo sezono. FOTO: Leon Vidic
T. K.
7. 10. 2026 | 18:26
7. 10. 2026 | 18:50
1:27
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Na Brdu pri Kranju, kjer je potekala predstavitev reprezentanc Smučarske zveze Slovenije, je za novico dneva poskrbela deskarka Gloria Kotnik, ki je s solzami v očeh sporočila, da bo prihajajoča sezona svetovnega pokala tudi njena zadnja v karieri.

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Ester Ledecka jo je opomnila, da naj se premakne, sin si je izbral težjo pot

Dobitnica bronaste kolajne z olimpijskih iger leta 2022 v Pekingu je s tresočim glasom povedala, da je deskanje njeno življenje, zaradi česar odločitev o koncu športne poti po zimi 2026/27 nikakor ni bila enostavna, temveč je vseeno pravilna.

Bronasto kolajno je osvojila na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Bronasto kolajno je osvojila na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»Ponosna sem na prehojeno pot in pred mano je še ena sezona, v kateri bom dala vse, kar imam. To bo sezona hvaležnosti za vse, kar mi je šport dal in v kar me je izoblikoval.«

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Nika Prevc izzvala z vprašanjem in dobila jasen odgovor

Potem ko je napovedala svojo zadnjo sezono v svetovnem pokalu, je dodala še, da bo dala vse od sebe, da bo sezona najboljša. »Po koncu sezone pa bo čas še za druge stvari,« je sklenila. Omenila je tudi, da se v sklepni sezoni še posebej veseli domače preizkušnje za svetovni pokal v deskanju na Rogli. 

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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