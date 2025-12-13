Gloria Kotnik v Cortini tik za deseterico

Slovenski deskarji se na tretji tekmi svetovnega pokala v italijanski Cortini d'Ampezzo niso posebej izkazali. V izločilne boje se je z 12. mestom v kvalifikacijah uvrstila le Gloria Kotnik, ki pa je v osmini finala hitro izpadla proti favorizirani Avstrijki Claudii Riegler. Na koncu je bronasta z olimpijskih iger v Pekingu končala kot trinajsta.

Za le nekaj stotink je na 17. mestu izločilne boje zgrešil Tim Mastnak, veliko dlje pa sta bila Žan Košir na 42. in Rok Marguč na 47. mestu. Pri moških se je zmage naposled veselil domačin Aaron March, ki je bil v finalu boljši od izkušenega Avstrijca Benjamina Karla.

Pri deklerih je sedemnajstič v karieri slavila Avstrijka Sabine Payer. Prvih stopničk v karieri se je z drugim mestom razveselila Kanadčanka Kaylie Buck, tretja je bila Čehinja Zuzana Maderova.