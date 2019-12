Glorija Kotnik in Žan Košir izpadla v osmini finala

Kotnikova je v tem delu tekmovanja izpadla že v soboto na uvodu sezone. FOTO: Roman Šipić/Delo

Na drugi tekmi nove sezone svetovnega pokala deskarjev v alpskih disciplinah v ruskem Banoju sta za edini slovenski uvrstitvi v finalne boje paralelnega veleslaloma poskrbela in, ki pa si nato nista priborila nadaljevanja. Zmagala sta Nemkain ItalijanKotnikova je v tem delu tekmovanja izpadla že v soboto na uvodu sezone. Tedaj je bila v paralelnem slalomu edina v slovenski ekipi, ki si je v kvalifikacijah izborila nadaljnje boje. Tokrat ji je četrtfinale preprečila Nemka Selina Jörg, ki je zmagala s 25 stotinkami prednosti.je bila najboljša že v kvalifikacijah, v katerih se je s 16. mestom za las v nadaljevanje prebila Kotnikova.Pri moških se v soboto nobenemu od trojice Slovencev ni uspelo uvrstiti med najboljših 16., na drugi tekmi je to zmogel le Košir. Trikratni dobitnik olimpijskega odličja je imel proti Nemcuže nekaj prednosti, v boju za prevlado pa je napačno obremenil desko in ni mogel več izpeljati zavoja ter je odstopil.Med deskarji je kvalifikacije dobiliz Južne Koreje, Košir pa je bil petnajsti. Na 19. mestu je nastop končal, ki je zaključne boje zgrešil za desetinko, na 38. med 54 uvrščenimi pa je bilV finali deskark sta se pomerili Ramona Theresia Hofmeister in Švicarka. Prva je bila ves čas boljša in ji Švicarka, ki se je na koncu nekoliko približala, ni mogla več ogroziti, zaostala je za 59 stotink. Ker je bila na uvodnem slalomu Nemka sedma, Jennyjeva pa tretja, je Švicarka prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku pokala.V malem finalu je bila Avstrijkaza 11 stotink ugnala RusinjoMed deskarji sta se v velikem finalu za zmago udarila Italijanain Fischnaller. Prvi je nekaj bolje začel, nato pa je Fischnaller izkoristil svoje izkušnje, prevzel vodstvo in po odstopu rojaka dosegel svojo šestnajsto zmago v pokalu.V tekmi za tretje mesto je Avstrijec, 16. v kvalifikacijah, ugnal Bolgara, ki dvoboja ni končal.Svetovni pokal se bo nadaljeval v soboto, 14. decembra, ko bo v Cortini d'Ampezzo na programu paralelni veleslalom.