Gol Anžeta Kopitarja ni bil dovolj, zmagovalca odločili kazenski streli

Hokejisti San Jose Sharks so v NHL po kazenskih strelih s 4:3 premagali Los Angeles Kings. Slovenski kapetan gostov Anže Kopitar je zadel za izenačenje na 2:2 po minuti in 47 sekundah druge tretjine.

Adrian Kempe je 59 sekund pred koncem rednega dela izid izenačil na 3:3 in izsilil podaljšek, v katerem pa ni bilo golov. V kazenskih strelih je bil edini uspešen Philipp Kurashev, ki je lani na svetovnem prvenstvu s Švico osvojil srebrno medaljo. Na letošnjem prvenstvu zaradi poškodbe zapestja ni igral.

Kurashev je obenem proti kraljem slabe tri minute pred koncem domače še tretjič popeljal v vodstvo. Preostali trije goli v rednem delu so padli v uvodni tretjini, obakrat pa so povedli domači. Najprej je sredi tretje minute prvi zadel Adam Gaudette, deset sekund pred koncem tega dela igre pa je za 2:1 poskrbel Ty Dellandrea. Vmes je v začetku 17. minute na 1:1 izid poravnal Joel Armia.

Le opravlja svoje delo in uživa

Aleks Ovečkin je v četrtek zvečer v zmagi Washington Capitals nad Montreal Canadiens z 8:4 izboljšal svoj rekord po številu doseženih golov v ligi NHL in se povzpel na nekaj drugih lestvicah.

Ovečkin je dosegel svoj 33. hat-trick v karieri, s čimer se je izenačil z Brettom Hullom na četrtem mestu v zgodovini NHL, in dodal še podajo.

Ovečkin je v tej sezoni dosegel 10 golov na 21 tekmah, s čimer je svoj rekord v ligi NHL dvignil na 907. Štiridesetletni Rus ima 1643 točk. »Samo opravljam svoje delo in uživam v trenutku,« je dejal Ovečkin.

Ruski zvezdnik je zadel že v prvi minuti tekme za zgodnje vodstvo, nato pa še dvakrat v zadnjih štirih minutah tekme. Sonny Milano je postavil izid 8:4.