Goldberger in Freund pri Domnu opazila pomembno spremembo

S tekmama smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Engelbergu se je spustil zastor na generalko za 74. novoletno turnejo, ki se bo s kvalifikacijami, v katerih bodo vodilni zvezdniki lovili čim lažje tekmece za dvoboje na izločanje, že po tradiciji v nedeljo začela v Oberstdorfu. Kot udarni favorit bo po božičnih praznikih v Nemčijo kajpak odpotoval nosilec rumene majice Domen Prevc, ki prepričljivo kraljuje na vrhu skupne razvrstitve.

Slovenski šampion ima po enajstih preizkušnjah, torej več kot tretjini olimpijske sezone 2025/26, kot prvouvrščeni v seštevku zajetnih 199 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Japoncem Rjojujem Kobajašijem. Na tretjem mestu ostaja domžalski rekorder Anže Lanišek, čigar zaostanek za vodilnim reprezentančnim kolegom znaša že 344 točk ...