  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Goldberger in Freund pri Domnu opazila pomembno spremembo

    Domen Prevc tudi za poznavalce glavni favorit bližnje 74. novoletne turneje v smučarskih skokih. Avstrijski del bo pričakal z rumeno majico.
    Domen Prevc bo v nedeljo začel lov na zlatega orla. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Domen Prevc bo v nedeljo začel lov na zlatega orla. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Miha Šimnovec
    22. 12. 2025 | 20:00
    3:43
    A+A-

    S tekmama smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Engelbergu se je spustil zastor na generalko za 74. novoletno turnejo, ki se bo s kvalifikacijami, v katerih bodo vodilni zvezdniki lovili čim lažje tekmece za dvoboje na izločanje, že po tradiciji v nedeljo začela v Oberstdorfu. Kot udarni favorit bo po božičnih praznikih v Nemčijo kajpak odpotoval nosilec rumene majice Domen Prevc, ki prepričljivo kraljuje na vrhu skupne razvrstitve.

    Slovenski šampion ima po enajstih preizkušnjah, torej več kot tretjini olimpijske sezone 2025/26, kot prvouvrščeni v seštevku zajetnih 199 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Japoncem Rjojujem Kobajašijem. Na tretjem mestu ostaja domžalski rekorder Anže Lanišek, čigar zaostanek za vodilnim reprezentančnim kolegom znaša že 344 točk ...

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevcu ukradel rekord in presenetil z odgovorom

    Mladi avstrijski smučarski skakalec Stephan Embacher ni bil povsem zadovoljen s seboj v Engelbergu.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domna prikazal iz drugega zornega kota in prestrašil pristojne pri FIS

    Domžalski as Anže Lanišek najboljši Slovenec v kvalifikacijah Engelberga. Napovedal lov na vodilnega Prevca. Morda bo tudi sam skakal tako dolgo kot Kasai.
    Miha Šimnovec 19. 12. 2025 | 19:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Da je Prevc zdaj razred zase, priznava tudi Kraft

    Slovenski nosilec rumene majice Domen Prevc se že veseli naslednjih tekem za svetovni pokal v Engelbergu, na katerega ga prav tako vežejo lepi spomini.
    Miha Šimnovec 15. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Po debelih 18 letih spet nastopil na tekmi in presenetil vse po vrsti

    Nekdanji slovenski as Jure Radelj, ki je 26. novembra dopolnil 48 let, se je na 100-metrski skakalnici v Planici dostojno kosal z veliko mlajšimi tekmeci.
    Miha Šimnovec 15. 12. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    »Domenator« ušel v gosti megli in jim dal misliti

    Domen Prevc na veliki skakalnici v Klingenthalu slavil še četrto zaporedno zmago v svetovnem pokalu. Na zgodovinsko soboto na vrhu tudi Nika Prevc.
    Miha Šimnovec 15. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schuster zaupal zanimivo anekdoto o pogovoru s Hrgoto glede Prevca

    Domen Prevc je leta 2015 na skakalnici v Klingenthalu uspešno prestal ognjeni krst v svetovnem pokalu, letos je na Saško pripotoval z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Robertom Hrgoto

    Hrgota: Domen Prevc? Morda je to tudi skrival pred nami

    Glavni trener slovenske moške skakalne vrste Robert Hrgota o uspešnem štartu v olimpijsko zimo, nosilcu rumene majice Anžetu Lanišku, tekmecih, opremi ...
    Miha Šimnovec 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: V tistem hipu sem pomislil: Le kaj mi je bilo tega treba?

    Domen Prevc o uspešnem štartu v olimpijsko zimo v smučarskih skokih, padcu v Falunu, Anžetu Lanišku, severnem siju, Božičku, pričakovanjih za Vislo ...
    Miha Šimnovec 2. 12. 2025 | 19:48
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Še nekaj o dr. Gregorju Kavčiču

    12. februarja letos mi je dr. Kavčič v novomeški bolnišnici vstavil endoprotezo desnega kolka. Naslednji dan sem bil doma.
    20. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

    Izpostavljamo del intervjuja z Aleksandrom Čeferinom o njegovem odnosu s predsednikom madridskega Reala Florentinom Perezom.
    Jernej Suhadolnik 21. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Rekonstrukcija

    Osumljeni Slovenec Patrik se je vrnil v Stefaniino stanovanje

    Slovenec znova na prizorišču smrti graške vplivnice Stefanie Pieper, s katero sta bila v razmerju šest let.
    Tomica Šuljić 21. 12. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Podatki o trgu

    Drastičen preobrat na hrvaškem trgu nepremičnin, je zdaj čas?

    Visoke cene zavirajo trg in spreminjajo navade, zlasti med mlajšimi generacijami, ki vse pogosteje izbirajo najem namesto dolgoročnih kreditnih obveznosti.
    22. 12. 2025 | 07:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski skokiDomen PrevcAndreas Goldbergerseverin freundPeter PrevcEngelbergOberstdorf

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Goldberger in Freund pri Domnu opazila pomembno spremembo

    Domen Prevc tudi za poznavalce glavni favorit bližnje 74. novoletne turneje v smučarskih skokih. Avstrijski del bo pričakal z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je Franc Kovač

    Umrl je poslanec skupščine Republike Slovenije v letih 1990–1992 in veterinar.
    22. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Washington z novim rekordom ustavil Krko

    Favorizirani košarkarji Partizana so v ligi ABA šele po hudem boju strli odpor Novomeščanov.
    22. 12. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poplavna varnost

    Osem suhih zadrževalnikov za reševanje Savinjske doline

    Do 6. februarja zbirajo pripombe na objavljeni državni prostorski načrt za Spodnjo Savinjsko dolino.
    Špela Kuralt 22. 12. 2025 | 19:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Vse začasno na koncu postane stalno

    Izraelski analitik in nekdanji častnik Jehuda Šaul o slabostih Trumpovega mirovnega načrta in razlogih, zakaj groze v Gazi še zdaleč ni konec.
    Boštjan Videmšek 22. 12. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Washington z novim rekordom ustavil Krko

    Favorizirani košarkarji Partizana so v ligi ABA šele po hudem boju strli odpor Novomeščanov.
    22. 12. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poplavna varnost

    Osem suhih zadrževalnikov za reševanje Savinjske doline

    Do 6. februarja zbirajo pripombe na objavljeni državni prostorski načrt za Spodnjo Savinjsko dolino.
    Špela Kuralt 22. 12. 2025 | 19:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Vse začasno na koncu postane stalno

    Izraelski analitik in nekdanji častnik Jehuda Šaul o slabostih Trumpovega mirovnega načrta in razlogih, zakaj groze v Gazi še zdaleč ni konec.
    Boštjan Videmšek 22. 12. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Američani ali Kitajci? Evropa išče tretjo možnost

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo. Kaj vas lahko reši? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAOBLJUBA

    Prav zanimiv spa v Zagrebu

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo