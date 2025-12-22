Goldberger in Freund pri Domnu opazila pomembno spremembo

S tekmama smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Engelbergu se je spustil zastor na generalko za 74. novoletno turnejo, ki se bo s kvalifikacijami, v katerih bodo vodilni zvezdniki lovili čim lažje tekmece za dvoboje na izločanje, že po tradiciji v nedeljo začela v Oberstdorfu. Kot udarni favorit bo po božičnih praznikih v Nemčijo kajpak odpotoval nosilec rumene majice Domen Prevc, ki prepričljivo kraljuje na vrhu skupne razvrstitve.
Slovenski šampion ima po enajstih preizkušnjah, torej več kot tretjini olimpijske sezone 2025/26, kot prvouvrščeni v seštevku zajetnih 199 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Japoncem Rjojujem Kobajašijem. Na tretjem mestu ostaja domžalski rekorder Anže Lanišek, čigar zaostanek za vodilnim reprezentančnim kolegom znaša že 344 točk ...
Komentarji