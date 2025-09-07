Goljufije že pred zadnjo zimo

Nekdanji glavni nadzornik Mednarodne smučarske zveze (Fis) Christian Kathol je v neodvisnem poročilu Fisa po marčevski aferi z Norvežani in goljufanjem pri dresih na domačem svetovnem prvenstvu minulo zimo priznal, da so v preteklosti s skakalno opremo eksperimentirale tudi druge reprezentance, je poročala norveška televizija TV 2.

Do teh manipulacij naj bi prišlo v sezoni 2023/24, v kateri pa še ni bilo natančnih pravil glede opreme.

Kathol je bil eden od več kot 80 zaslišanih v preiskavi. Do maja je bil glavni nadzornik za opremo v smučarskih skokih pri Fisu, zato naj bi bil verodostojen vir informacij o dogajanju v svetovnem pokalu.

»Kathol je preiskovalcem potrdil, da je bilo v sezoni 2023/24 veliko poskusov eksperimentiranja s spodnjim perilom, v katere je bilo vključenih več držav, vključno z Avstrijo in Nemčijo,« tajno poročilo Fisa navaja TV 2.

Christian Kathol je povedal marsikaj zanimivega. FOTO: Ulrich Wagner/Reuters

Avstrijec ne opisuje natančno, za kakšno manipulacijo s spodnjim perilom je šlo, vendar je prav to eksperimentiranje s spodnjim perilom spomladi 2024 privedlo do sprememb pravil Fisa. Debelina spodnjega perila se je nato zmanjšala s petih na 1,5 milimetra. Kathol je tudi potrdil, da do takrat za tovrstno manipulacijo ni bilo kazni. Pri TV 2 so na Fis naslovili vprašanje, kaj pomenijo Katholove trditve, vendar so pri Fisu v izjavi za javnost zapisali, da preiskava »ni bila le neodvisna, ampak tudi zaupna. Tudi poročilo je zaupen dokument. Fis zato ne more ugibati ali komentirati informacij, ki naj bi bile del poročila«.

Kathol za TV 2 ni želel dati komentarja.

Kot kaže, Nemci in Avstrijci vseeno niso kršili pravil Fisa glede spodnjega perila, TV 2 poroča da so reprezentance eksperimentirale z njim. Ko so pri Fisu ugotovili to možnost za manipulacijo, so pravila spremenili. Norvežani pa so na SP v Trondheimu manipulirali in naknadno spreminjali že preverjene drese v nasprotju s pravili.