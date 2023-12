Gospod Franz, vse najboljše!

V naši bližnji soseščini, na avstrijskem Koroškem, je danes slovesno. Lep življenjski jubilej, 70. rojstni dan, praznuje nepozabni junak smučarskih strmin Franz Klammer. Doma je iz Mahovnika (Mooswald) v okolici Beljaka, v že tako bogato avstrijsko smučarsko zgodovino pa je zapisan s prav posebnimi črkami.

Mnogi ga omenjajo kot najbolj prepoznavnega smukača v zgodovini te panoge in četudi so denimo dosežki Marcela Hirscherja, zlasti njegovih 8 zaporednih velikih kristalnih globusov, v smučarskem svetu zapisani višje, Koroščeva prepoznavnost prekaša tisto od šampiona iz Solnograškega. »Mene to ne preseneča. Ko sem jaz smučal, je bilo drugače. Danes globalni sceni vladajo drugi asi, tudi Hermanna Maierja v ZDA nihče ne bi poznal, če ne bi doživel tistega grozovitega padca,"«je slavljenec poudaril v rojstnodnevnem pogovoru za dnevnik Kleine Zeitung.

Bil je svetovni in olimpijski prvak, zlasti njegova zlata kolajna kolajna z iger v Innnsbrucku 1976 tudi danes ostaja ena od najodmevnejših lovorik avstrijskega športa. Tisti olimpijski smuk je na prizorišču spremljalo kar 60.000 gledalcev, ulice avstrijskih mest pa so bile takrat prazne, Klammerjevi rojaki so ob TV zaslonih in radijskih sprejemnikih dihali za zmago ...