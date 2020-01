Gospodična v (pre)tesnih kopalkah ni zmedla Norvežana

Tekmo je zaznamovala tudi gospodična, ki se je med finalnim nastopom Italijana Alexa Vinatzerja v (pre)tesnih kopalkah sprehodila skozi cilj z napisom RIP Kobe. FOTO: Reuters

Hadalin zaostal za 3,64 sekunde

Moški slalom za svetovni pokal v Schladmingu: 1. Kristoffersen (Nor) 1:42,37, 2. Pinturault (Fra) + 0,34, 3. Yule (Švi) 0,83, 4. Noel (Fra) 0,99, 5. Mauerberger (Ita) 1,07, 25. Hadalin (Slo) 3,64; vrstni red – skupno: 1. Kristoffersen 841, 2. Pinturault 722, 3. Kilde (Nor) 700, 4. Mayer (Avs) 692, 5. Feuz (Švi) 577, 16. Kranjec 306, 53. Hadalin 109, 84. Čater 50, 91. Kosi 44, 100. Hrobat 37, 135. Kline (vsi Slo) 10; slalom: 1. Kristoffersen 552, 2. Yule 495, 3. Noel 450, 4. Pinturault 286, 5. Zenhäusern (Švi) 278, 19. Hadalin 97, 44. Kranjec 22.



Schladming – Norveški smučarski zvezdnikje kljub veliki napaki, ki se mu je prikradla v zgornjem delu druge proge, še četrtič zmagal na nočnem slalomu za svetovni pokal v Schladmingu. »Sploh ne morem verjeti, kako je mogoče s takšnimi težavami zmagati,« se je samemu sebi čudil 25-letni Skandinavec.V razburljivi preizkušnji je Kristoffersen pred več kot 40.000 navijači za 0,34 sekunde prehitel Francoza. Tretji je bil Švicar(+ 0,83). Edini slovenski tekmovalec na štartuznova ni imel svojega dneva oziroma večera. Potem ko si je na prvi progi z zaostankom 2,06 sekunde za vodilnim Avstrijcemprismučal 21. mesto, je na drugi, na kateri se mu je nastop ponesrečil, še pokvaril svojo uvrstitev. Po številnih napakah v spodnjem delu proge se je moral na koncu sprijazniti s 25. mestom (+ 3,64), s katerim seveda ni bil zadovoljen.Tekmo je zaznamovala tudi gospodična, ki se je med finalnim nastopom Italijana(6.) v (pre)tesnih kopalkah sprehodila skozi cilj z napisom RIP) (Počivaj v miru, Kobe) in sprožila čas?! Kot so izbrskali avstrijski novinarji, je šlo je za isto dekle iz Los Angelesa, ki je pritekla na igrišče že med lanskim zaključnim dvobojem nogometne lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom.Moški svetovni pokal v alpskem smučanju se bo konec tedna nadaljeval s smukom in veleslalomom v Garmisch-Partenkirchnu.