Govorili so mu, da nikoli ne bo tako dober kot brat Peter

Domen Prevc se je z zlatimi črkami vpisal v zgodovino slovenskih smučarskih skokov, saj se je kot naš prvi skakalec doslej ovenčal z naslovom olimpijskega prvaka. Z imenitnim podvigom je navdušil na veliki napravi v Predazzu, na kateri je v finalu z največjo daljavo dneva (141,5 m) nadomestil zaostanek sedmih točk za vodilnim Renom Nikaidom in na koncu pred omenjenim Japoncem zmagal s prednostjo 6,8 točke.

Kako doživljate ta izjemen uspeh?

»Občutki so res neverjetni. Ker sem zlato kolajno osvojil s takšnim finalnim skokom, je vse skupaj še toliko lepše.«