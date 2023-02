Nova zmaga Graneruda, med šesterico dva Slovenca

Norveški skakalni zvezdnik Halvor Egner Granerud je slavil novo zmago v svetovnem pokalu. Najboljši je bil tudi na drugi tekmi v Willingenu. S skokoma, dolgima 147,5 in 142 metra, je bil razred zase. Tako je dosegel že četrto zaporedno in skupno 22. zmago med svetovno elito.

Z zaostankom 20,7 točke je drugo mesto osvojil Japonec Rjoju Kobajaši (134,5 m in 145,5 m), tretji pa je bil Granerudov rojak Daniel-Andre Tande (141,5 m in 137 m), ki je bil po uvodni seriji še drugi.

Od slovenskih smučarskih skakalcev sta se najbolje odrezala Žiga Jelar (134,5 m in 135,5 m) in Domen Prevc (132,5 m in 135 m), ki sta pristala na petem oziroma šestem mestu. Elitno deseterico je zaokrožil Timi Zajc (129,5 m in 134,5 m).

Naš najboljši skakalec v svetovnem pokalu Anže Lanišek (130 m in 121 m) je po včerajšnjem drugem mestu tokratno tekmo končal na 18. mestu, tik za njim pa sta se na 19. oziroma 20. mesto uvrstila Lovro Kos (132 m in 121,5 m) in Peter Prevc (128 m in 120 m).

Žiga Jelar se je izkazal s petim mestom. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Žak Mogel je tako kot, denimo, poljski šampion Kamil Stoch izpadel že v kvalifikacijah.

Granerud vodil že po uvodni seriji

Z najdaljšim skokom (147,5 m) si je Granerud že v uvodni seriji zagotovil 10,6 točke prednosti pred drugouvrščenim rojakom Danielom Andrejem Tandejem (141,5 m). V zelo dobrem položaju sta bila tudi Slovenca Žiga Jelar (134,5 m) in Domen Prevc (132,5 m), ki sta držala četrto oziroma peto mesto.

V finale so se uvrstili tudi Anže Lanišek (130 m), ki je zasedal 14. mesto, ter Lovro Kos (132 m), Timi Zajc (129,5 m) in Peter Prevc (128 m), ki so se drug za drugim zvrstili med 16. in 18. mestom.