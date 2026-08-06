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Zimski športi

Grd padec avstrijskega zvezdnika, grozi mu konec sezone

Iz Avstrijske smučarske zveze (ÖSV) so sporočili, da je po padcu na olimpijski skakalnici v Courchevelu tožil nad bolečinami v kolenu in gležnju.
Olimpijski podprvak Johannes Lamparter je grdo padel na treningu v Courchevelu..FOTO: Petri Korteniemi/Reuters
Galerija
Olimpijski podprvak Johannes Lamparter je grdo padel na treningu v Courchevelu..FOTO: Petri Korteniemi/Reuters
Miha Šimnovec
6. 8. 2026 | 05:15
2:03
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Na pragu nove tekmovalne sezone je Johannes Lamparter doživel precejšen šok. Zvezdnik nordijske kombinacije se je hudo poškodoval med treningom smučarskih skokov v Courchevelu, zaradi česar so njegovi nastopi v poolimpijski zimi pod velikim vprašajem.

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Kot so sporočili iz Avstrijske smučarske zveze (ÖSV), je 24-letni Tirolec padel med treningom na olimpijski skakalnici v Courchevelu. Nemudoma je potožil zaradi bolečin v desnem kolenu in gležnju, po prvih informacijah pa naj bi si poškodoval oba sklepa.

»Takoj po padcu je potarnal zaradi bolečin v desnem kolenu in desnem gležnju,« so zapisali pri ÖSV. Natančnejše preiskave bodo opravili danes v Innsbrucku, šele nato bo znano, kako resni sta poškodbi in kako dolgo bo Lamparter odsoten s tekmovališč.

Na OI v Italiji si je Johannes Lamparter priskakal in pritekel tri kolajne. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Na OI v Italiji si je Johannes Lamparter priskakal in pritekel tri kolajne. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Na OI v Italiji je osvojil kar tri kolajne

Morebitna daljša odsotnost bi bila velik udarec za avstrijsko reprezentanco. Lamparter si je v pretekli zimi priskakal in pritekel svoj drugi veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu, na februarskih olimpijskih igrah pa je osvojil kar tri kolajne – dve srebrni in eno bronasto. V prihajajoči sezoni bi bil zagotovo med glavnimi kandidati za najvišje uvrstitve na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Falunu.

Če se bodo prvi podatki potrdili, bi lahko avstrijski as izpustil večji del sezone ali celo celotno tekmovalno zimo. V avstrijskem taboru zdaj nestrpno čakajo izvide zdravniških pregledov v Innsbrucku, ki bodo pokazali, kakšne poškodbe je dejansko staknil pri padcu.

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nordijska kombinacijaJohannes LamparterAvstrija

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NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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